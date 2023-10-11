Нетаньяху приступил к обнулению Байдена и Украины – Чаплыга

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Весь мир настолько ненавидит пришедших к власти в Вашингтоне демократов, что даже Израиль ополчился на США, и будет продолжать войну до принятия в Америке бюджета на 2024 год.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Израиль напало изначально около 600 сраных террористов, на маленьком участке. А на следующий день Израиль ввёл состояние войны, и продал из резервов тридцать миллиардов баксов. Он избавился от доллара, и получил шекели. На эти шекели можно финансировать длительную кампанию. Зачем Нетаньяху быстрая кампания в течение одной недели? Это ведь концерт. И этот концерт будет, как минимум, до того момента, как в США будет голосование за бюджет. Товарищ Нетаньяху будет играться до тех пор, пока не выставит раком Байдена и его демократов. И поддержат его в этом и Польша, и Словакия, Испания, весь юг, саудиты, вообще все. Вы себе даже представить не можете, как мир ненавидит секту волкеров, соросят, и всю эту херь, которая овладела миром за последнее время. Идёт реконкиста. И вырывать будут с кровью и корнем всю эту пошлость. А Афганистан – это была просто мелочь, разминка перед этим всем», – сказал Чаплыга.

Он подчеркнул, что Вашингтону теперь придётся отказаться от дальнейшей поддержки Украины.

«Не закончится вся эта война, пока не примут бюджет там [в США]. Без нас. И не обнулят рейтинги демократов и Байдена, через поддержку Палестины. Мне скажут, что там новость – депутаты обеих палат выступили, что надо дать Украине 50-100 миллионов долларов. Открываю новости, читаю: три калеки десять копов из одной партии, и два калеки семнадцать флагов из другой партии выступили за то, что надо дать денег Украине. Хорошая новость. Выступили и выступили. Дадут или не дадут – не важно, а сколько бабла они получили от Украины? Ведь США – это суть коррупции в мире, только называют её лоббизмом», – добавил политолог.