Нетаньяху сделал Трампу предложение, от которого сложно отказаться

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Визит главы военного кабинета Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, где он выступил на заседании Конгресса США, ознаменовался рядом важных символических жестов.

Нетаньяху не стал напускать тумана о цели своего визита и сразу взял быка за рога, предложив США создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке, который будет направлен против «иранской угрозы».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

У нового обьединения уже есть даже имя – «Альянс Авраама». По словам Нетаньяху, приглашение в этот альянс должна получить каждая страна региона, нормализовавшая отношения с Тель-Авивом. По его словам, «проблеск» такого альянса можно было увидеть 14 апреля, когда Иран начал ракетную и беспилотную атаку на Израиль, а ракеты, летевшие на Израиль, сбивали и мусульманские страны – например, Иордания.

«А теперь я хотел бы изложить своё видение Ближнего Востока в целом. Оно частично основывается на том, чему мы стали свидетелями после Второй мировой войны. Тогда, после войны Америка создала альянс безопасности в Европе, чтобы противостоять растущей советской угрозе. Точно так же Америка и Израиль сегодня могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны Ирана», – с такими словами «Биби» обратился к американским законодателям.

«Когда мы сражаемся с Ираном, мы сражаемся с самым радикальным и кровожадным врагом Америки», — заявил израильский премьер под жидкие аплодисменты произраильского лобби в Конгрессе США.

«Чтобы силы цивилизации восторжествовали, Америка и Израиль должны стоять вместе. Наши враги — ваши враги. Наша борьба — это ваша борьба. И наша победа будет вашей победой», — добавил Нетаньяху аргументации сторонникам Израиля, чтобы внешне такое предложение не казалось игрой совсем уж в одни ворота.

Что же до волнующей американскую общественность текущей войны с палестинцами, то Нетаньяху призвал к «демилитаризации» и «дерадикализации населения Газы» (по примеру «денацификации» Германии после поражения во Второй мировой войне), чтобы «следующее поколение палестинцев научилось жить рядом с евреями».

По словам Нетаньяху, Израиль будет осуществлять «контроль за безопасностью Газы», когда уничтожит «военный потенциал ХАМАСа», его возможности управления Газой и не освободит всех заложников.

Нетаньяху заверил, что Израиль не стремится заселить Газу еврейским населением, но страна будет поддерживать общий контроль над безопасность, чтобы гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозы для Израиля. По его словам, Сектор должен иметь гражданскую администрацию, которой будут управлять палестинцы, не стремящиеся уничтожить Израиль.

По мнению премьер-министра Израиля, Америка — «хранительница западной цивилизации», которая стоит на пути плана Ирана навязать миру радикальный ислам. Он также высмеял плакаты «Геи за Газу». «Они могли бы также держать плакаты «Курицы за KFC», — сказал он, обозвав левых активистов «полезными идиотами».

Выступление Нетаньяху сопровождалось массовыми акциями пропалестинских активистов за пределами Капитолия, а сам Конгресс разделился – израильскому гостю аплодировали почти все присутствовавшие в зале республиканцы, зато половина кресел демократов демонстративно пустовала.

Пустым было и кресло вице-президента и без пяти минут кандидатки в президенты Камалы Харрис,, которая формально, является главой Сената США.

Американские наблюдатели выражают сочувствие Харрис, которой приходится разрываться между мужем-евреем и необходимостью борьбы за голоса мусульманской аудитории и выказывать поддержку нарастающим левопрогрессистским и антиизраильским настроениям внутри электората Демпартии

Таким образом, политики от Демпартии отвечают на запрос своих избирателей, которые выступают за прекращение огня в Газе и говорят о поддержке палестинского населения.

Наиболее радикальной оказалась конгрессвумен из семьи палестинских иммигрантов, социалистка и мусульманка Рашида Тлаиб – она пришла на выступление Нетаньяху с табличкой «Военный преступник».

Что же заставило Нетаньяху срочно прилететь в Штаты с такой повесткой в самый разгар внутриамериканского политического кризиса? Некоторые наблюдатели полагают, что мы имеем дело с реализацией принципа «Куй железо, пока горячо».

Видимо, у Нетаньяху решили, что лучшего времени для того, чтобы навязать ослабленному внутренним расколом вашингтонскому истеблищменту видение региональной ближневосточной проблематики, соответствующее долгосрочным интересам Израиля.

Правда, послание это вышло односторонним, так как личная встреча «Биби» с президентом США была отменена из-за состояния здоровья Байдена, а новая встреча так и не назначена. Харрис же, памятуя о предстоящих выборах, не будет рисковать и делать резких движений, грозящих репутации среди сторонников демократов. Так что двухпартийного консенсуса предложения, привезенные Нетаньяху, в этот раз вряд ли дождутся.

Зато нынешнее выступление вполне можно рассматривать, как своеобразную репетицию предложения по сделке с Трампом, если он все же станет новым хозяином Белого дома. Но и тут есть ряд проблем.

С одной стороны, Трамп известен как инициатор «Авраамических соглашений», помиривших Израиль со значительной частью его арабского окружения, прежде всего- монархиями Залива. Над этим вопросом плотно работал зять Трампа и видный сторонник сионизма Джаред Кушнер, недавно приобретший ведущую израильскую IT-компанию.

Но с другой стороны, это ведь именно при администрации Трампа ее дипломаты разбили лбом стену, добиваясь «ядерной сделки» с Ираном и пакетом с нею – некоторой деэскалации отношений Вашингтона и Тегерана.

При Байдене демократы сделали все возможное, чтобы потопить и сделку и потепление, но ведь логично ожидать от новой администрации Трампа возвращения к прежней политике? Так, зачем им тогда такие гири на ногах, как подчеркнуто антииранский альянс с Израилем во главе? Пока что этот вопрос без ответа.

«Когда Нетаньяху предлагает создать Ближневосточный альянс наподобие НАТО, то он надеется, что в Уставе появится статья 5, которая обязывает США открыто вступать в войну, если на Израиль нападут. Сейчас Штаты ограничивают свое участие передачей оружия и тех/поддержкой. То есть, Израиль признает, что не справляется с Ираном, а ядерный удар невозможен из-за ответного ядерного удара. Отсюда вопрос: а США потянут три крупных конфликта: на Украине, на Ближнем Востоке и около Тайваня? Ответ: нет», – считает российский политолог Марат Баширов.

Примерно того же мнения и популярный блогер и эксперт по ближневосточной тематике Анатолий Несмиян:

«Израиль чем-то очень сильно напоминает нынешнюю Украину, которая тоже предлагает себя в качестве передового аванпоста западной цивилизации. Нетаньяху, как и Зеленский, без устали твердит о том, что враги Израиля – это враги цивилизованного мира, а потому – подайте немножечко на пропитание. Киев пытается создать из Украины такой же Израиль. Победнее и еще более зависимым, но в целом направление то же самое. Конечно, Израиль не клянчит помощь так в лоб и грубо, как Киев, но принципиальной разницы на самом деле нет. Политика Израиля – тупиковая. Невозможно существовать в окружении врагов, нужно решать вопрос через создание баланса компромиссов и страха, но мирный баланс. Но война – это бизнес. Точно так же как вожди ХАМАС зарабатывают на войне с Израилем и поголовно являются долларовыми миллиардерами, точно так же и израильские политики заинтересованы в бесконечном воспроизводстве войны, так как это позволяет им удерживать власть», – пишет он.