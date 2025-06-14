Нетаньяху усилил Россию – Штатам не до Украины, а цена на нефть обнуляет эффект от санкций

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The Washington Post пишет, что рост цен на нефть после ударов Израиля по Ирану может усилить военные усилия России.

«Если резкий рост цен на нефть, вызванный ударами Израиля по иранским ядерным и военным объектам, сохранится, то, по мнению аналитиков, Россия может оказаться в выигрыше — учитывая её серьёзную зависимость от нефтяных доходов для финансирования конфликта на Украине», – говорится в публикации.

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По данным Reuters, в пятницу цены на нефть подскочили почти на 9%. Устойчивый рост цен снимет сильное давление на бюджет России в этом году, вызванное недавним падением цен на нефть.

Издание напоминает, что бюджет России в декабре был основан на доходах в размере 508 миллиардов долларов, но до пятничного роста цен пересмотренный прогноз составлял 486 миллиардов долларов. В декабре дефицит России прогнозировался на уровне чуть более 15 миллиардов долларов, но по данным Министерства финансов, только за первые пять месяцев года он составил 44 миллиарда долларов. Пересмотренный дефицит на год прогнозировался на уровне около 50 миллиардов долларов.

При этом, расходы России на оборону и безопасность в 2025 году достигли около 40% бюджета, значительная часть которых идет на финансирование спецоперации на Украине.

Кроме того, пишет издание, Китай будет вынужден увеличить свою зависимость от российской нефти и в ответ может помочь России военной помощью. Китай покупает около 90 процентов иранской нефти, сообщает Reuters, что составляет около 16 процентов его импорта сырой нефти в марте.

При этом, как отмечает уже Bloomberg, Соединенные Штаты остаются непоколебимы в своем нежелании поддержать снижение предельной цены на российскую нефть. Это уменьшает надежду европейских лидеров, что саммит стран G7 в Канаде завершится договоренностью о ее снижении.

«Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, и надежды на изменения до сих пор окончательно не утрачены. Однако сейчас позиция США остается неизменной — она такова, которую они уже озвучивали на встрече министров финансов стран G7 в начале этого года», — сообщили источники Bloomberg на условиях анонимности.

Европейский Союз и Великобритания добиваются снижения предельной цены с нынешних $60 до $45 за баррель, чтобы усилить давление на нефтяные доходы России, напоминает Блумберг.

По словам одного из источников, Европейский Союз и Великобритания могут рассмотреть возможность понижения ценового потолка без участия США.

Большинство поставок российской нефти осуществляется в акватории, приближенной к Европе, поэтому такой шаг может дать определенный эффект, считают аналитики.

Впрочем, совместное соглашение всех стран G7 было бы более эффективным, поскольку позволило бы опираться на механизмы американского контроля и принуждения. Однако США сейчас не до России – они все глубже вязнут в болоте войны Израиля с Ираном.