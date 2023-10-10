Нетаньяху втягивает США в войну с Ираном

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Постоянная одержимость израильского премьер-министра Ираном может, наконец, втянуть США в еще одну катастрофическую региональную войну.

Об этом на сайте Al-Jazeera пишет международный обозреватель, бывший профессор международного права Американского университета в Париже Марван Бишара.

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По его словам, после нападения ХАМАС 7 октября Нетаньяху, возможно, наконец сможет воплотить в жизнь свои угрозы атаковать Иран. Ужасные сцены на юге Израиля предоставили израильскому премьер-министру необходимый предлог и международную поддержку для более широкого реагирования.

«Нетаньяху имеет во всем этом как политическую, так и личную заинтересованность. Затяжной региональный конфликт заблокирует или, по крайней мере, отложит любую официальную ответственность за его полную неспособность предотвратить нападение ХАМАС, а также может отложить на неопределенный срок его многочисленные обвинения в коррупции», – отмечает Бишара.

Как отмечает публицист, израильский премьер в одночасье превратился из неудачливого главы правительства в лидера военного времени, а оппозиционные партии требовали присоединиться к нему в правительстве национального единства.

«Нетаньяху не уточнил следующие этапы войны, но он получил безоговорочную поддержку западных правительств, чтобы сделать все необходимое и столько времени, сколько потребуется, чтобы «защитить Израиль». Администрация президента США Джо Байдена пошла еще дальше, предоставив Израилю больше оружия и боеприпасов, отправив свой самый современный и совершенный авианосец «Форд» вместе с рядом эсминцев в Восточное Средиземноморье и усилив другие силы, дислоцированные в регион, достаточно, чтобы начать Третью мировую войну», – утверждает автор.

По его словам, стимул Джо Байдена идти на эскалацию может быть внутриполитическим, то есть гарантировать, что Республиканская партия не будет эксплуатировать израильскую драму за его счет в преддверии президентских выборов в 2024 году.

Оппоненты-республиканцы уже пытались связать недавнюю сделку Байдена по обмену заключенными с Ираном, который включал размораживание иранских активов на сумму 6 миллиардов долларов, связанных ХАМАС.

«Но Нетаньяху и его министры-фанатики, возможно, имеют в виду нечто совершенно иное в отношении размещения войск США, что выходит за рамки военного сдерживания и политического позиционирования. Он может попытаться расширить масштабы войны, включив в нее Иран», – пишет Бишара.

Он напоминает, что правительство Израиля уже обвинило Иран в поддержке и руководстве операцией ХАМАС, как оно ранее делало в отношении других палестинских нападений на израильтян. Множество сторонников Израиля, неоконсерваторов и медиа-экспертов в США и Европе присоединились, выдвигая аргументы в пользу участия Ирана.

«Несмотря на свое бахвальство и браваду, Нетаньяху не мог и не стал бы атаковать Иран без зеленого света и поддержки со стороны США. Но кровавые нападения меняют правила игры, предоставляя израильскому премьер-министру прекрасную возможность реализовать свою фантазию о сокрушении Ирана, обманом вовлекая администрацию Байдена в войну», – полагает эксперт Al-Jazeera.

По его словам, это будет непросто, учитывая предполагаемое стремление Байдена положить конец «вечным войнам», нашедшее отражение в унизительном выводе войск из Афганистана в 2021 году.

Его администрация сделала приоритетом конкуренцию великих держав с Китаем и Россией, особенно после того как последняя начала спецоперацию на Украине. Но на самом деле США не ушли с Ближнего Востока, а просто переместили свои силы и военные средства в регион. Сам Байден пообещал «не уйти и не оставить вакуум, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном».

По мнению автора, как только Израиль и США полностью изложат доказательства причастности Тегерана к нападению, они могут сначала попытаться оказать на него давление, чтобы Иран способствовал освобождению израильских пленников, захваченных ХАМАС, что является главным приоритетом для Нетаньяху.

«Если Иран откажется и решит использовать «Хезболлу» в качестве рычага против Израиля, это вполне может спровоцировать более широкую конфронтацию, которая втянет в себя США и приведет к непредвиденным последствиям. К сожалению, в фальсифицированном мире вашингтонской политики безоговорочная поддержка Израиля со стороны США — единственное, в чем согласны республиканцы и демократы», – подвёл итог Бишара.