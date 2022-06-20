«Netflix» ушёл из России? Забудьте о нём быстрее» – американский ведущий

Время, когда все оглядывались на США и Великобританию как на какой-то эталон, подходит к концу.

Об этом на XXV Петербургском международном экономическом форуме заявил глава американский ведущий RT Питер Лавелль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Netflix» ушёл из России. Я на самом деле аплодировал. Почему россияне должны весь этот мусор западный смотреть и слушать? потому что это токсичная финансовая система. Они коррумпируют культуру… Вы больше не должны следовать тому, что вам западные элиты диктуют. Это прямо освобождение. Они могут украсть вашу власть, вашу идентичность и вашу свободу. Неолиберальные элиты хотят всё это поработить. А в этой стране этого не произойдёт, и культуру отменить нельзя», – уверен Лавелль.

Он подчеркнул, что, разорвав связи с англосаксами, перед Россией открывается весь мир.

«Не обращайте внимания на них (Запад – ред.). Зачем столько времени это обсуждать? Это просто идиоты, они сами разрушают свою культуру. Они же не являются примером, путеводной звездой. Это всё начинается от отрицания. Поэтому не надо даже энергию свою затрачивать. Вообще не замечайте, даже не смотрите в их сторону. Особенно, когда их слова всё больше и больше теряют силу значения и смысла. Потребители, пользователи не видят в этих фигурах настоящих лидеров, поэтому надо двигаться своим путём. Они сейчас в такой клоаке, где они саморазрушаются, поэтому пусть они остаются там, куда они сами себя загнали. А мир-то большой, столько всего происходит, столько всего есть. Я – гражданин Америки, мне неприятно, что Россия постоянно думает – «о, Америка», «Лондон». Это всё в прошлом. Остальные регионы столько всего могут предложить миру. Многие думают: «ну и что здесь можно сделать, мы слабы». Но это в природе человека протягивать руки в сторону кого-то, кто может помочь, что-то вместе с нами сделать – они вам руку не протягивают, ну и больше не тяните сами руку. Есть другие регионы, туда и обращайтесь, туда и смотрите», – посоветовал американец.