Нетрадиционный Портников объявил Гордона «скрытым пророссийским»

06.06.2020, Киев, Максим Карпенко

Дмитрий Гордон имеет высокий рейтинг в Киеве и является скрытым пророссийским кандидатом на пост мэра столицы.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил коллега Гордона, известный нетрадиционной ориентацией пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Портников прокомментировал информацию социологического центра СОЦИС, согласно которой рейтинг Гордона составляет 7,8%, хотя он не заявлял о своих планах баллотироваться в мэры Киева. Выше него находится телеведущий Андрей Пальчевский с показателем 8,8%, а замыкает тройку «пророссийских» кандидатов экс-глава КГГА «регионал» Александр Попов с показателем 5,8%.

«Гордон – это такой скрытый пророссийский кандидат, он будет вам говорить, что он самый проукраинский из украинских кандидатов. Он же так себя позиционирует, понимаете? Потому что он делает одно, а говорит совсем другое, это его стиль поведения.

Пальчевский тоже всегда делает патриотические глаза. Так что как Пальчевскому и Гордону объединиться с Поповым? Как объединить ежа и ужа?.. Я плохо себе представляю, что Гордон или Пальчевский будут управлять Киевом. Хотя, если Киевом руководил Черновецкий, то Киевом может управлять кто угодно, можно любого человека, который захочет, внести в киевскую мэрию», – заявил Портников.