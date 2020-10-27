«Нетрезвые фантазии». Украинское командование мечтает об американских самолетах

27.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина планирует до 2035 года закупить у США эскадрилью многоцелевых истребителей.

Об этом в интервью РБК заявил командующий воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военачальника, осилить собственное производство таких самолетов Украина не в силах ни финансово, ни с научной точки зрения.

«Речь идет о едином типе многоцелевого истребителя, который впоследствии заменил бы все типы боевой авиации советского образца: истребители, штурмовики, бомбардировщики. Конечно, воздушные силы хотели бы иметь и современную технику, как вот американский F-35, наши летчики мечтали бы летать на таких самолетах…

Кстати, поляки пошли именно таким путем, когда у них на вооружении рядом с Миг-29 стоят F-16. Такой опыт Польши был бы и для нас наиболее приемлем: получить эскадрилью истребителей и поставить ее на вооружение одной из бригад тактической авиации воздушных сил», – заявил Дроздов.

По мнению киевского эксперта по вопросам безопасности Сергея Шабовты, мечты Дроздова вряд ли будут реализованы.

«В известном анекдоте Ходжа Насреддин заявил, что за 10 лет научит ишака падишаха говорить. Видимо, Сергей Дроздов, который заявляет, что к 2035 году ВВС ВСУ закупят эскадрилью американских истребителей руководствуется тем же принципом – за такой долгий срок или ишак или падишах или он сам умрут. Какой смысл в заявлениях чиновника, который точно не будет занимать свой пост к сроку, который он обозначил в своем заявлении? Это все – из области нетрезвых фантазий», – считает Шабовта.

С ним согласен экс-глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Георгий Крючков.

«Неизвестно, что будет до 2035 года. На такой срок крайне сложно прогнозировать. Думаю, такие заявления делаются для поднятия духа. Пусть лучше подумают о результатах этих выборов – народ отвернулся от власти, вообще не пошел на выборы. На правящей партии поставили крест. Лучше бы власть думала о том, как народ накормить, наладить экономику», – говорит Крючков.