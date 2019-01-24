Нетрезвый ВСУшник получил ранения, тренируясь в метании боевой гранаты

24.01.2019, Луганск, Александр Гусар

Оборонное ведомство ДНР продолжает фиксировать происшествия и преступления в зоне так называемой ООС с участием боевиков ВСУ.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По информации из источников в рядах ВСУ, командование 59-й отдельной мотопехотной бригады проводит разбирательство по факту ранения военнослужащего. В ходе разбирательства стало известно, что 23 января в районе населенного пункта Счастье после употребления спиртных напитков военнослужащие 10-го отдельного мотопехотного батальона 59-й бригады вооруженных сил Украины устроили соревнования по метанию гранаты, используя при этом боевые гранаты РГД-5.

В ходе так называемых соревнований из-за пренебрежения элементарными требованиями техники безопасности один из военнослужащих получил осколочные ранения», – рассказал Марочко.

Он также добавил, что командир бригады полковник Владимир Шведюк в очередной раз пытается скрыть от вышестоящего командования истинные причины ранения военнослужащего, списывая ранение на обстрел со стороны Народной милиции ЛНР.