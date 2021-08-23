«Нету тела – нету дела»: убитого Шишова гноят в морге

23.08.2021 22:15 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Тело погибшего в начале августа главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова все это время разлагается в киевском морге.

Об этом в интервью youtube-каналу «Беларусь головного мозга» рассказала девушка Шишова Божена Жолудь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следствие проходит очень странно, честно говоря. Виталя умер 2 августа, до сих пор не отдают мне тело. Аргументируют это тем, что еще будут идти над телом следственные действия. В литовском посольстве, которых мы позвали в качестве экспертов, мне сказали, что еще не проходила никакая экспертиза, и они ждут добро от Украины… Я думала, что если идут какие-то проверки, что тело хранится соответственно. У меня была надежда, что я его еще увижу. Тела я не видела, опознания не было. Но мне сказали, что вопрос уже не стоит, будет открыт гроб или нет. Вопрос в том, сможем ли мы его одеть. Уже пошли естественные процессы. Я спросила в прокуратуре, почему тело так хранится, они стали кивать на морг… В камере, где он находится, температура +5 +7. Это все равно, что в земле, процессы такие же», – рассказала Жолудь.

Она считает, что кто-то высокопоставленный на Украине пытается замять это дело.

«Сейчас вызывают на допросы белорусов наших, и у меня складывается впечатление, что расследуется экономическое преступление, а не убийство. Задаются вопросы о финансировании той или иной организации. Спрашивают, знаем ли мы представителей Тихановской… Складывается впечатление, что кто-то повыше стоит за этим из украинских властей и пытается замять какие-то моменты», – сказала Жолудь.

Виталий Шишов был найден повешенным в парке Святошинского района. Его смерть сразу же объявили заказным убийством и обвинили в нем белорусские и российские спецслужбы. Однако покойный имел тесные связи с тербатом «Азов», вокруг которого в последнее время слишком много странных смертей.