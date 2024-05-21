Неучи позорят Крым безграмотными переименованиями

В Ялте на одной из улиц в центральной части города установили таблички с безграмотной ошибкой – названная в честь скончавшегося в Крыму генсека Итальянской компартии Пальмиро Тольятти улица стала именоваться Пальмира Тольятти, в честь двух городов в Сирии и в России.

Улица Тольятти насчитывает несколько десятков адресов и в начале называлась Речная, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Затем ее переименовали в Милютинскую, после революции нарекли именем Троцкого, но очень быстро дали название Санаторная. Современное название улица получила после смерти Пальмиро Тольятти – он скончался во время отдыха в Крыму, в Артеке, в августе 1964 года. На улице еще видны указатели с правильным написанием имени генсека. Однако при их замене Пальмиро превращается в Пальмиру.

Отметим, что ошибки в указателях и мемориальных табличках частое для Крыма явление. Причину краеведы и исторически ответственные люди видят в процедуре заказа на изготовление указателей – фирма-исполнитель может находится вдалеке от Крыма и не обладать точными данными, в честь кого названа та или иная улица. Но и местные исполнители допускают чудовищные ошибки. В марте на горе Крестовая над Алупкой появилась мемориальная табличка в «память о древних крестьянах».

«Крестьяне вместо христиане. Александра Федоровна действительно поднималась на гору Крестовая и водружала там деревянный крест, но не над Алупкой, а над Ореандой. Чугун и железо – разные вещи: чугун – сплав. Железо – химический элемент. И ведь какой-то конкретный необразованный неуч-троечник написал этот текст. И какой-то такой же необразованный неуч его утвердил, какой-то такой же необразованный неуч его напечатал. А еще какие-то неучи эту безграмотную табличку прибили на вершине горы, даже не удосужившись сделать замечание тем, кто им это поручил», – возмутился в своем телеграм-канале крымский краевед и экскурсовод Иван Коваленко.



Такие исторические и фактические огрехи приводят к тому, что даже при возвращении аутентичных названий улицам крымской столицы – допускают ошибки. Так, улица в центре Симферополя, до недавнего времени носившая имя Розы Люксембург, изначально называлась Александро-Невской, поскольку начиналась у Александро-Невского собора. Собор восстановили и в здании, и в названии. Но улица отчего-то стала называться именем Александра Невского, хотя изначально посвящение было адресовано Александру Суворову.