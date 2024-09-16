Неудачливый стрелок в Трампа оказался большим другом Украины и даже успел сняться в промо-ролике «Азова»

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Американские СМИ выяснили любопытные подробности о личности стрелка, стрелявшего в Трампа во Флориде. По данным Associated Press это 58-летний Райан Уэсли Рут, владелец небольшой строительной фирмы на Гавайях.

В 2020 году он ещё был сторонником Трампа и в бывшем Твиттере просил его переизбраться на второй срок. Но в последнее время Рут стал критиковать Трампа в постах, а также поддерживать Камалу Харрис.

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А еще стрелок оказался большим поклонником Украины: часто писал в соцсетях о конфликте на Украине, даже создал личный сайт, через который сайт, собирал донаты на ВСУ и призывал американцев вступать в их ряды.

По данным CNN , в 2022 году Рут опубликовал десятки постов в соцсети, заявлял, что готов умереть за Украину и «нужно сжечь Кремль дотла». В этом же году он посетил страну своей мечты.

А в прошлом году через соцсети Рут пытался завербовать афганцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, представляя себя «неофициальным посредником украинского правительства». Впрочем, это была неправда.

В интервью Newsweek Рут заявил, что собирался приехать на Украину воевать, но ему отказали со словами: «Ты не лучший кандидат».

«Мне 56 лет и у меня нет военного опыта», – признается он.

Однако неудача с вербовкой не помешала ему сняться в пропагандистском видеоролике полка «Азов», которому он также симпатизировал.