Неудачник Грищенко подсластил украинцам горечь поражений рассказами о «китайской угрозе» россиянам

23.08.2019, Киев, Максим Карпенко

В России якобы опасаются, что в скором времени Китай через государственные программы и стимулирование своих граждан, расселит их в Сибири.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом Грищенко собрал все штампы и страшилки российской либеральной тусовки, приправив их невежественными украинскими представлениями о «китайской угрозе».

По словам дипломата, пока россияне выезжают из сибирских городов и сел, китайцы, наоборот, увеличивают свое присутствие.

«Есть огромная сфера противоречий между Россией и Китаем. Эта широкая сфера не позволяет создать полноценный союз.

Почему – потому что существуют опасения со стороны российского общества в целом, что Китай заинтересован в том, чтобы через мягкую силу, постепенно заселить ту же самую Сибирь, откуда россияне на сегодняшний день выезжают в силу того, что не видят огромной перспективы.

Нет каких-то приманок, которые существовали в советские времена, когда просто выбора не было и люди ехали туда.

А сейчас китайцы, действительно, последовательно направляют туда, мне так кажется, если не на государственном уровне программы, то через поощрение своих людей, которые постепенно там расширяются», – насочинял Грищенко, как обычно, не представив никакой объективной статистики.

Напомним, начиная с 2010 года при самом активном и непосредственном участии Грищенко готовился договор об ассоциации Украины с Евросоюзом на беспрецедентно кабальных для «незалежной» условиях. Чем всё обернулось – известно.