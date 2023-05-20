Неудачное покушение на скрепы. «Великие русские злодеи» Зыгаря и Хаматовой

Отснятая на западные гранты и выложенная в соцсетях серия пропагандистских роликов «Великие русские злодеи» авторства беглого иноагента-заукраинца Михаила Зыгаря стала той горой, которая, поднатужившись, родила мышь.

Это стало понятно уже по первому срезу реакции аудитории – среди единомышленников авторов агитки она сенсацией не стала, дав повод для полудюжины «дружеских» рецензий для галочки. Ну а что, спрашивается – ничего такого, о чем бы мы ни знали раньше, Зыгарь нам не поведал – вот примерно такова в среднем по палате реакция «либеральной» публики на эти откровения.

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Зато эти ролики, озвученные голосами иноагентов Быкова, Орлуши и Хаматовой, наделали изрядного шуму в патриотичеком лагере, вызвав серьезное бурление среди претендентов в народные витии и лидеры мнений. В поделках Зыгаря углядели – ни много ни мало – покушение на скрепы и каноничекие образы исторических личностей, считающихся краеугольными для российского исторического и государственного мифа.

Заговорили даже о том, что вот они – первые ласточки анонсированной на Западе «постколониальной» дискурсивной деконструкции России. Мол, прежде чем развалить страну физически, супостаты попробуют разобрать на атомы и вывернуть наизнанку традиционные представления о всем, во что мы верим.

Примерно так же, как это произошло в перестройку, когда, начав с повторного разоблачения осужденного еще при Хрущеве культа личности Сталина, постепенно пришли к тому, что абсолютно все наши отцы-основатели – «не отцы, а суки», как пелось в одной из песен Галича.

Да и кандидаты на «деконструкцию» избраны неспроста – Суворов, Екатерина Вторая, Иван Третий, Ленин – это же все на одну тему, хорошо знакомую самому Зыгарю и ставшую для него той самой заезженной бороздой, которую не испортит даже старая кляча – «Империя должна умереть».

Все исторические фигуры, попавшие под горячую руку недавнего однополого молодожена – это либо отцы-основатели той или иной версии государственности в нагих палестинах, либо люди, ставшие символами выхода этой государственности на широкий оперативный простор. Понятно, что в рамках современного западного консенсуса, которому присягнул и от которого нынче кормится автор «Всей кремлевской рати» – это скорее антигерои. Ну и в чем тут новое слово? Ради чего тратить драгоценное время, оно же деньги, на просмотр роликов на Ютубе?

Основная проблема критики поделок Зыгаря, Быкова, Орлуши и компании состоит в том, что она безадресна. Критики могут потратить уйму времени и сил, чтобы аргументировано разобрать вранье иноагентов по кирпичикам, но вот беда – читать этот разбор некому. Ну разве что такие же патриоты поохают и повозмущаются.

В реальности это уже давным-давно непересекающиеся прямые и вполне окуклившиеся инфопузыри, живущие каждый своей жизнью. Аудитория Зыгаря не читает патриотов, а аудитория патриотов сходит на канал к Зыгарю разве, чтобы оставить дизлайки и негативные комментарии. В такой ситуации критика превращается в дополнительную рекламу гнилого товара, на который эта конкретная ЦА в ином случае даже не обратила бы внимания.

Откровенно говоря, не вижу смысла делать детальный разбор ни самих роликов, ни их патриотической критики. Причина простая – перед нами классический образчик хорошо известной нам по девяностым и нулевым фольк-хистори. Разве что теперь в это дело ударились не вышедшие в тираж комики типа Задорнова, а полинялые столпы либеральной эмиграции.

А спорить с фольк-хистори – себе дороже. Адепты тайного знания вам в два счета докажут, что большевики выморили Ленинград голодом в 1918 году и потом заселили его заново. Что от нас с вами скрывали две ядерные войны и изобретение вечного двигателя, базы нацистов в Антарктиде, невидимые войны Ротшильдов с Рокфеллерами, выкопанное древними украми Черное море и прочие тайны русского каганата и Велесовой книги.

Ставшее жертвой намеренной архаизации и оглупления массовое сознание проглотит новую порцию сенсационных разоблачений с той же охотой, что и прежние – и, не заметив, попросит добавки. Это я к тому, что развратить общество можно только один раз. Избавившись от научного мышления, люди теряют иммунитет к разного рода манипуляциям и фальсификациям и уже неспособны отличить правду от лжи.

В этом смысле куда опаснее не загруженная во всемирную помойку серия роликов Зыгаря, 65 тысяч просмотров которой говорят сами за себя, а содержание школьных и вузовских учебников, о котором не раз и не два писали самые разные СМИ и даже обращал внимание лично президент Путин.

С тех пор прошло уже несколько лет, а судя по всему воз и ныне там – разве что к старым антиисторическим мифам добавились новые. И ведь это не какие-то там иноагенты на западные гранты, это само государство за свой, то есть за наш с вами счет, помогает оглуплять нас с вами.

Откровенно говоря, многие из фильмов, вышедших в прокат за последние десять лет по благословению того же Фонда кино, наносят исторической памяти куда больший вред, чем все зыгари этого мира вместе взятые. Потому что на них стоит большое и видное издалека клеймо государственного ОТК. То есть, происходит не вражеская, а самодискредитация. А это куда страшнее и опаснее.

А что до «великих русских злодеев», то такого добра в будущем будет еще немало. Изгнанные из рая российских господрядов и госкормушек «творцы» тоже кушать хотят. Самые удачливые из них найдут новую, теперь уже западную сиську кормящую и пристроятся к ней, отрабатывая нужную повестку. Критиковать каждого из них – только время терять.

Лучшее разоблачение – это качественная, увлекательная и рассказанная на близком современнику языке отечественная история. Если ее хорошо знать, то даже из бесспорного и общепризнанного негатива можно сделать конфетку. А вот если знать поверхностно или не знать вовсе, то даже несомненные конфетки превращаются в дерьмо.