Новости Украины

Украинский 72 Центр информационных и психогических операций спустя ровно 3 месяца вновь вытащил на свет божий фейк времен начала спецоперации.

В укропабликах вновь появилось «лицо войны» – женщина, якобы получившая ранения, в том числе глаз, во время ракетного удара по аэродрому в Чугуеве 24 февраля.

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«Стала известна судьба раненой женщины из Чугуева, фото которой облетело мир… Женщина до последнего оставалась в осажденном Чугуеве и не имела возможности получить должное лечение. В конце марта ей удалось вместе с дочерью выехать в Польшу. Сейчас в специализированной клинике Елене пытаются вернуть зрение», – сообщают украинские СМИ.

Как сообщал «Политнавигатор», «Елена Курило» ранее была опознана как сотрудница 72 ЦИПсО. С легкостью покинув «осажденный» Чугуев, она в начале апреля появилась в Буче после возвращения туда украинских войск и снялась в очередном фейковом ролике, на этот раз в роли «безутешной вдовы» Ирины Абрамовой.

Наш корреспондент сообщает о судьбе другой женщины, трагическую историю которой в ЦИпСО использовали для своего сюжета. Как рассказали в религиозной благотворительной организации, Елена О. действительно получила ранения обоих глаз, но не во время ракетного удара по аэродрому, а час спустя, когда украинские военные нанесли удар из РСЗО по жилому району «Авиатор». В настоящее время она ждет операции по восстановлению зрения в одной из клиник Германии. Врачи дают осторожные прогнозы по правому глазу. Хотя бы частично вернуть функции левого – немецкие медики не берутся. В организации особо подчеркнули, что государство Украина ничем не помогло потерявшей зрение православной художнице.

Можно предположить, что специалисты ЦИПсО вспомнили о «лице войны» и «отправили» его в Польшу именно сейчас, потому что дела у ВСУ в Харьковской области в последние дни дела складываются не лучшим образом. Вдруг после перехода Чугуева под контроль россиян кто-нибудь с хорошей памятью поинтересуется здоровьем пострадавшей «Людмилы Курило»? У них, «оккупантов», есть странный обычай: отправлять больных и раненых жителей Украины на лечение в лучшие больницы РФ. А бывает, тащат на себе до полевого госпиталя раненого укронациста, которого бросили свои.

Мэру Харькова Игорю Терехову пришлось ответить на неудобный вопрос «прямо сейчас», да еще и на торжествах по поводу пуска метро. Спрашивали о судьбе памятника маршалу Жукову. Того самого, о котором во время выборной компании Терехов заявлял, что «стоял и стоять будет», но палец о палец не ударил, когда бюст сносили нацисты.

«К сожалению так сложилось, что имя Жукова аффилировано с российской федерацией, и для людей это вызывает антагонизм. Поэтому, как я уже говорил, у нас демократическое общество – и как люди решат, так мы и будем поступать, поэтому это не актуально абсолютно», – ответил градоначальник с присущими ему прямотой и красноречием.

Мэру соседнего Днепра Борису Филатову проще. Он никому ничего не обещает, и в демократию ни с кем играть не собирается, вполне в духе военной диктатуры. Филатов на днях сообщил, что в городском совете готовится решение о сносе танка-памятника генералу Ефиму Григорьевичу Пушкину. Танковое подразделение генерала освобождало Днепропетовск в октябре 1943 года и первым вошло в город. Мэр добавил, что мнение жителей Днепра по поводу сноса памятника его не интересует.

Еще бы! Записной нацист Филатов не может рисковать возможностью сделать такой подарок «побратимам»: сразу – и декоммунизация, и дегероизация и даже – бонус – депушкинизация, все в одном флаконе…