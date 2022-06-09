«Неудобно стало до работы добираться»: петербуржцы недовольный вторым этапом транспортной реформы
Отмена маршрутных такси в Санкт-Петербурге в рамках стартовавшей 1 апреля транспортной реформы принесла огромные неудобства. Петербуржцы жалуются, что им стало неудобно добираться до работы.
Один из жителей Петербурга поделился с корреспондентами своими впечатлениями от транспортной реформы. Пожилой мужчина указал, что теперь ему стало неудобно добираться до работы и он вынужден делать по несколько пересадок.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.
«Мне просто неудобно стало до работы добираться. Маршрутку ту отменили, на которой я подъезжал прямо к месту службы», — рассказал мужчина.
По его мнению, если бы маршрутки не отменили, то «все было бы хорошо». Помимо того, мужчина добавил, что транспортную реформу необходимо доработать.
«Я честно говоря не знаю, я просто не вникал в эти вопросы. Не все нравится, может где-то это удобно. Надо доработать», — подытожил петербуржец.
Напомним, в Петербурге 1 июня стартовал второй этап транспортной реформы, в рамках которого был отменен ряд маршрутных такси. На замену им Смольный вывел на улицы города 700 новых автобус, сократив при этом часть устоявшихся маршрутов. Из-за этого петербуржцы начали массово жаловаться на увеличившееся время ожидания общественного транспорта, а также остались недовольны, что вынуждены тратить на дорогу до работы больше времени.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.