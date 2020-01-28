Неумному Зеленскому пишут тупые сценарии – окончательно выяснилось в Польше

28.01.2020, Москва, Елена Острякова

Своим поведением в Польше и Израиле президент Украины Владимир Зеленский полностью исчерпал кредит доверия, выданный ему украинскими избирателями.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

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«Он какой-то странный человек. Все авансы, которые ему были выданы после выборов, и какие-то надежды, связанные с ним у украинских граждан на принципиальное изменение внешней ситуации, явно, на мой взгляд, исчерпаны.

Что он будет делать после того, как он провел прошлую неделю, я не знаю. Я имею в виду позорный визит в Израиль и затем в Польшу.

Кто будет с ним после этого разговаривать о чем–то серьезном внутри страны и на внешнем периметре. Мне кажется, он, не проведя и года в роли президента Украины, уже исчерпал весь кредит доверия», – делает вывод Мартынов.

По его мнению, последние события иллюстрируют всем давно понятный факт, что даже талантливый актер не может быть президентом.

«Он явно играет в игры, которые сам не понимает – в силу того, что роли, которые исполняет актер в кино и на сцене, сильно отличаются от того, что он из себя представляет как человек.

Зеленский яркая тому иллюстрация. На самом деле он неумен, неопытен и совершает одну за другой фатальные ошибки как руководитель государства. А все потому, что эта роль не написана, сценария точного нет», – сказал Мартынов.