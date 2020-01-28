28.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Неумному Зеленскому пишут тупые сценарии – окончательно выяснилось в Польше

Своим поведением в Польше и Израиле президент Украины Владимир Зеленский полностью исчерпал кредит доверия, выданный ему украинскими избирателями.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политолог Алексей Мартынов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Он какой-то странный человек. Все авансы, которые ему были выданы после выборов, и какие-то надежды, связанные с ним у украинских граждан на принципиальное изменение внешней ситуации, явно, на мой взгляд, исчерпаны.

Что он будет делать после того, как он провел прошлую неделю, я не знаю. Я имею в виду позорный визит в Израиль и затем в Польшу.

Кто будет с ним после этого разговаривать о чем–то серьезном внутри страны и на внешнем периметре. Мне кажется, он, не проведя и года в роли президента Украины, уже исчерпал весь кредит доверия», – делает вывод Мартынов.

По его мнению, последние события иллюстрируют всем давно понятный факт, что даже талантливый актер не может быть президентом.

«Он явно играет в игры, которые сам не понимает – в силу того, что роли, которые исполняет актер в кино и на сцене, сильно отличаются от того, что он из себя представляет как человек.

Зеленский яркая тому иллюстрация. На самом деле он неумен, неопытен и совершает одну за другой фатальные ошибки как руководитель государства. А все потому, что эта роль не написана, сценария точного нет», – сказал Мартынов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть