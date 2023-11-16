Неусташеский военный преступник сбежал от тюрьмы из Хорватии в Боснию

Приговоренный в Хорватии всего к семи годам заключения за массовые убийства и пытки сербов хорватский националист и генерал армии Бранимир Главаш уехал в Боснию и Герцеговину.

Военный преступник заявил, что не собирается возвращаться, имея помимо хорватского еще и боснийское гражданство, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Он сообщил о своем отъезде в соцсетях, указав, что теперь находится в боснийских Дриновцах.

«Я поехал в Боснию и Герцеговину, но не сбежал. У меня два паспорта. Я не хочу больше жить в Хорватии. Я создал эту страну, но не представлял ее такой, когда положил голову на плаху. У них нет ни одного доказательства. Это политическая установка. Я не собираюсь отбывать ни одного дня в тюрьме», – заявил Главаш хорватскому порталу 24sata.

Недавно Главаш был приговорен к семи годам тюремного заключения окружным судом Загреба по повторному судебному разбирательству по делу о военных преступлениях против сербского гражданского населения.

Он и его соратники были осуждены за военные преступления против гражданского населения и убийства, а также бесчеловечное обращение с мирными жителями – шестью мужчинами и одной женщиной. Во время оглашения приговора военный преступник покинул зал суда, выкрикивая оскорбления в адрес судьи.

Первоначально Главаш был приговорен к восьми годам лишения свободы за совершенные военные преступления, но хорватский суд посчитал, что смягчающим обстоятельством является отсутствие у него судимости и большой вклад в «Отечественную войну».

Первый приговор военному преступнику был вынесен 14 лет назад, и из восьми лет, к которым он был приговорен тогда, он отбыл пять лет и три месяца в тюрьме БиГ. Он стал одним из немногих осужденных хорватским правосудием за убийства сербов неоусташами, которое обычно игнорирует подобные эпизоды – но в случае с Главашем все более чем очевидно. Опять же Загреб пытается изображать объективность перед Западом.

Бранимир Главаш стоял у истоков самой сильной и авторитетной национал-консервативной партии Хорватии – Хорватское Демократическое Содружество (ХДС), основанной в 1989 году с целью выхода республики из состава СФРЮ. Именно он поддержал кандидатуру лидера неоусташизма Франьо Туджмана на пост первого президента Хорватии. Всегда гордился тем, что в отличие от того же Туджмана, никогда не был коммунистом. Установил тесные взаимоотношения с усташеской эмиграцией, боевиков которой в начале войны 1991 года встречал в аэропорту со словами: «Вы можете больше не бояться называть себя усташами!».

Во время войны был назначен секретарем Секретариата национальной обороны Осиека и окрестностей, возглавив паравоенные ультраправые формирования хорватских боевиков. Параллельно начал репрессии в отношении местного сербского населения.

В 1993 году стал бригадным генералом, дослужился до звания генерал-майора, был удостоен редких наград, которые были вручены только ему, президенту Франьо Туджману и единицам избранных. После войны до 2000 года был жупаном (губернатором) Осиек-Бараньинской жупании (области). Затем ушел в политику, однако после смерти Туджмана его начали выжимать с государственных постов.

В 2006 году был задержан по обвинению в военных преступлениях, отправлен в тюрьму, где начал трехмесячную голодовку, по итогу которой был выпущен на свободу по состоянию здоровья. По возобновлении процесса сбежал в Боснию и Герцеговину, где был арестован. В общей сложности отсидел пять лет и три месяца из назначенного ему срока.

Суд вменил Главашу два эпизода обвинения – «Гараж» и «Изолента». Согласно первому в сентябре 1991 года Главаш приказал своим боевикам напоить содержавшегося в гараже в качестве узника гражданского жителя Осиека Чедомира Вуковича кислотой от автомобильного аккумулятора.

После того, как тот от боли выбежал из гаража, боевик Кронуслав Фехир обездвижил его выстрелом. Впоследствии несчастный скончался от «последствий отравления». Тем временем Главаш приказал расстрелять второго узника Джордже Петковича.

Эпизод «Изолента» касается ноября и декабря 1991 года, когда боевики Главаша арестовали шестерых мирных жителей Осиека, сербов и бошняка – Бранко Ловрича, Алию Сабановича, Милутина Кутлича, Светислава Вукайловича, Богдана Покуку и неустановленную женщину, которых сначала пытали в подвале, а затем привезли на берег реки Драва, где связав за спиной руки скотчем расстреляли выстрелами в затылок.

Только одному из узников – сербу, врачу Осиекской больницы Радославу Ратковичу чудом удалось выжить.

«Они отвезли меня в подвал дома на Дубровачке, 30 и несколько часов избивали, требуя признаться в связях с четниками. Признаться мне было не в чем, поэтому около восьми вечера меня повезли к Драве через крепость. Один выстрелил мне в левую щеку и ногой толкнул в реку. Пуля прошла через мой язык и правую челюсть, но не убила меня. Я вылез, он осветил меня фонариком и выстрелил еще раз, попав мне в рот. Пуля вышла почти через то же место».

После ухода палачей Раткович поднялся на набережную Дравы. Затем, оставаясь незаметным, он увидел, как убивают еще одну жертву, в которой он узнал доктора Милутина Кутлича, с которым вместе работал в больнице.