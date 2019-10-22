Неужели? – На Украине признали, что советское лучше

22.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Белоруссия, сохранив и частично модернизировав советскую систему здравоохранения, вывела свою медицину на передовой уровень – лечиться в клиники Минска теперь едут жители «европейской» Украины.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил директор Института сердца, известный украинский кардиохирург Борис Тодуров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У них есть государственная бюджетная медицина, которую они унаследовали из Советского Союза, усовершенствовали волевыми усилиями. Государство довольно хорошо вложилось в постройку новых клиник, закупку нового оборудования. Сегодня отличная онкология в Белоруссии, государственная, доступная всем абсолютно, пересадки костного мозга, пересадки печени детям, пересадки сердца.

Это высокотехнологичные вещи, очень дорогие. Вложилось государство. Они производят свои клапаны, производят свои диализные колонки, они очень много производят такого даже по расходным материалам. Свои нитки, свои кольца…

Они сегодня перекрывают все свои расходы сами. У них нет вывода валюты зарубеж, как это сегодня у нас происходит, на покупку каких-то расходников. Так что, белорусская медицина как наследница советской, нашей медицины Семашко, имеет очень большой успех», – заявил Тодуров.