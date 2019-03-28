Неужели опять признают? – судя по данным Госдумы, на Украине выборов не будет

28.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Петр Порошенко врёт, утверждая лояльным телеканалам, будто бы грядущие президентские выборы пройдут в условиях честной конкуренции – на самом деле, у режима уже всё готово для масштабных фальсификаций.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по иностранным делам Леонид Слуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинский президент Петр Порошенко в телеинтервью выдал очередную россыпь заявлений. Сказал про переговоры с президентом России исключительно в присутствии «большой силы» за спиной, помечтал вслух о кресле в Европарламенте, полил грязью оппонентов, похвалил себя, поотмахивался от российских «троллей» и телеканалов, якобы вмешивающихся в выборы. В общем, все более или менее стандартно.

Но один тезис привлек внимание. Оказывается, предвыборная кампания у наших соседей проходит «в условиях беспрецедентной открытости». И это при том, что российских наблюдателей на выборы Киев пустить наотрез отказался (глава БДИПЧ ОБСЕ И. Гисладоттир публично заявила, что этот шаг противоречит правилам Организации).

Камеры наблюдения с избирательных участков убрали – мол, из экономии. Политическое поле подверглось зачистке с использованием откровенно бандитских методов, а в стране введена жесточайшая многоступенчатая цензура.

На деле никто не знает, сколько реально на Украине избирателей. По официальным данным ЦИК их около 30 миллионов, но каков процент «мертвых душ» мы вряд ли узнаем. И не исключено, что жители ДНР и ЛНР по бумагам в полном составе придут на линию разграничения проголосовать за одного или другого кандидата.

Беспрецедентная по своей циничности ложь», – комментирует Слуцкий.