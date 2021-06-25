«Неужели придётся выполнять?» – в Киеве переполох из-за позиции США по «Минску»

25.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Заявления Джо Байдена о необходимости соблюдения Минских соглашений по Донбассу угрожает Украине принуждением к дословному выполнению договоренностей. Остаётся ждать возможного внесения ясности в ходе будущих американо-украинских переговоров.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не удивлюсь, что на День Независимости 24 августа Зеленский действительно выступит с идеей референдума по Донбассу. Но какой будет вопрос этого референдума, очевидно, покажет встреча Зеленского с Байденом. Это может быть референдум об особом статусе Донбасса, а может быть о том, что давайте откажемся от этих территорий, он может поднять этот вопрос», – прогнозировал украинский политолог Константин Бондаренко. «Каким будет результат, увидим после встречи Зеленского с Байденом, а, возможно, от кулуарной встречи Зеленского с Викторией Нуланд, которая очевидно в США будет отвечать за Украину по вопросу урегулирования донецкого конфликта», – резюмировал Бондаренко.

В свою очередь политолог Вадим Карасёв выразил опасение тому, что озвученная американская позиция предусматривает чёткое выполнение «Минска».

«До конца года станет понятным, в каком формате будет решена проблема Донбасса, либо не решена, либо заморожена, либо законсервирована, либо подморожена. Хотя, подмороженное состояние мы наблюдаем в течение последних двух лет. Пока нет чёткого понимания у власти, как подступиться к решению этой проблемы. Потому что с одной стороны Минские соглашения есть, вроде бы американцы подтвердили Минские соглашения в качестве платформы для решения конфликта. Но в тоже время есть страх – как вообще реализовать этот Минский протокол– 2? Потому что это смена во многом дизайна страны, потому что, если идти по тем лекалам, которые заложены в Минских соглашениях и по тем интерпретациям, которые есть у американцев – Нуланд сказала об автономии россиянам, – это просто изменение дизайна страны», – опасается Карасёв.

«Это будет другая страна, не та, которая была до Януковича, но и не та, которая сейчас была переучреждена в 2014 году во время военных действий на Донбассе и оккупации Крыма и Донбасса», – предупредил киевский политолог.