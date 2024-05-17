Неужели? Украинские Тарасы развели крымского депутата Фикса на 45 миллионов. Кому не выгоден скандал

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Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс сегодня попал в криминальную хронику. Ряд телеграм-каналов сообщили, что с его банковского счета мошенники увели 45 миллионов рублей.

Первым информацию о том, что Фикс стал жертвой мошенников опубликовал телеграм-канал «Mash на волне», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Две недели фейковые правоохранители и сотрудники Центрального банка обрабатывали чиновника через мессенджеры. Легенда стандартная: коварные мошенники похитили его деньги и переводят на нужды ВСУ. Под угрозой 45 с лишним миллионов рублей, чтобы их спасти, нужно снять наличку и положить на сберегательный счёт. Что Фикс и сделал. Даже кредит брать не пришлось. Разводил ищет полиция. Когда спросили у Ефима Зисьевича про эту ситуацию, он отрицал, что стал жертвой грандиозного обмана»,- говорится в сообщении.

78-летний парламентарий на своем посту курирует государственное строительство и местное самоуправление. Проще говоря, незаменимый человек во время предвыборной кампании для достижения нужных результатов явки и голосования в поддержку партии власти. К слову, в региональном отделении «Единой России» Фикс является заместителем секретаря по агитационно-пропагандистской работе.

В декларации о доходах за 2021 год Фикс указал свой годовой доход в 5,4 млн руб. Откуда у госчиновника на счету в банке 45 млн руб остается только догадываться, но сама ситуация явно не пойдет на пользу вице-спикеру с учетом его преклонных лет и плохого состояния здоровья – говорят, что «незаменимый» Ефим Зисьевич болен онкологическим заболеванием, и только выборы в местные советы и региональный парламент, назначенные на сентябрь этого года, не дают ему возможность уйти на покой.

По статистике, именно пожилые люди чаще всего становятся жертвой телефонных мошенников, поскольку в силу возрастных изменений способность критически мыслить у них снижается. Если ситуация с Фиксом окажется правдой, впору задуматься о качестве его нормотворческой и партийной работы, на что, похоже, и рассчитывают инициаторы общественного распространения инцидента и резонанса. Без своей «правой руки» спикер парламента Владимир Константинов не может гарантированно рассчитывать на четвертый срок переизбрания председателем регионального органа законодательной власти.

Отметим, что совсем недавно вокруг Фикса уже раскручивали скандал, связанный с оброненной фразой на заседании парламента при включенном микрофоне. Тогда Константинов объявил перерыв в заседании и сказал, что «возникло ощущение, что мы работаем». «Ничего себе, пашем!» – поддержал его Фикс. Однако в тираж пошла именно его фраза, но как такового скандала не вышло.