13.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Неужели: В ЕС на пятом году заметили террор украинских нацистов

Европейская федерация журналистов приняла резолюцию, осуждающую давление представителей украинской власти на СМИ и призывающую отказаться от преследования журналистов в стране.

Об этом говорится в тексте документа, принятого на ежегодном собрании организации в Лиссабоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представители ЕФЖ также раскритиковали украинскую власть за провокацию с «убийством» беглого российского либерала Аркадия Бабченко, назвав это «операцией по дезинформации», которая «серьезно влияет на авторитет журналистов в том, что общественное мнение намеренно вводится в заблуждение пропагандистской деятельностью».

Члены федерации также обратились к украинскому правительству (очевидно, наивно полагая, что террор происходит без его ведома и «крышевания» радикалов властями, – прим.ред.) с просьбой с защитить журналистов, работающих в стране, освободить журналистов, которые находятся в тюрьмах или подвергаются судебному преследованию.

«Ежегодное собрание ЕФЖ осуждает растущее вербальное и онлайн насилие в отношении журналистов в Украине… Решительно осуждает кампанию запугивания со стороны официальных лиц Украины и призывает украинские власти прекратить любые акты преследования журналистов и представителей организаций журналистов», – говорится в резолюции.