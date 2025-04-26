«Неважно, сколько украинцев погибнет»: литовский министр отказалась признавать новые территории

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Литва и ряд других восточноевропейских стран не признают новые территории России, вне зависимости от того, чего это будет стоить Украине.

Об этом в эфире канала «DW на русском» заявила министр обороны Литвы Довиле Шакалене, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, возможно ли для прекращения огня позволить России полный контроль над четырьмя регионами, как об этом говорит спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

«Когда мы смотрим на то, как украинцы сражаются, когда мы видим их героизм, самопожертвование каждый день на поле боя, мне не кажется, что Украина скажет: «О, вы хотели часть наших земель, хорошо, вот вы можете получить их. Не важно, сколько людей мы потеряли из-за этого, вы просто получите их», – сказала Шакалене.

Она подчеркнула, что не только Украина но и ряд европейских стран не признают новые территории.