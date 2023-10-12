«Невероятная несправедливость» – Путин потребовал создания палестинского государства

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Нужно стремиться к миру на Ближнем Востоке, которого можно добиться только созданием палестинского государства.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе, и в сердце каждого, кто исповедует Ислам. И то, что происходит на протяжении последних десятилетий, воспринимается как проявление несправедливости, возведённое в какую-то невероятную степень. Потому что изначально, когда принималось решение о создании Израиля, речь шла и о создании Палестины. Израиль создан, как известно, а Палестина как самостоятельное государство так и не состоялась. Боле того, часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно палестинскими, она занята Израилем, в разное время и разными способами, но в основном с помощью силы», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что созданы механизмы урегулирования этого конфликта, но в последние годы США начали ими пренебрегать, и попытались решить проблему по-своему.

«Нужно стремиться к тому, чтобы свести к минимуму жертвы среди гражданского населения – детей, женщин, стариков. Если мужчины решили бороться, пусть борются между собой. Детей и женщин оставьте в покое. Это касается обеих сторон. Удастся ли в ближайшее время успокоить ситуацию, неизвестно, но надо к этому стремиться, потому что расширение зоны конфликта может привести к тяжёлым последствиям», – добавил российский президент.

После чего слово взял премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани, отметивший, что действия палестинцев вполне оправданы.

«Эту проблему мир игнорировал, а сейчас все удивляются, почему это произошло, почему ХАМАС пошёл на сопротивление. Палестинский народ пережил годы и десятилетия гонений, гнёта, несоблюдение всех международно принятых резолюций. Они приняли решение прекратить поставку воды и электричества не только чтобы унизить людей, которые там проживают, это оскорбление всему человечеству. Сегодня международное сообщество должно открыто подтвердить, есть ли вообще какие-то принципы, которые регулируют эту ситуацию и ситуацию в мире, или ничего такого не существует. Поэтому, господин президент, я обращаюсь к вам как к президенту страны-постоянному члену Совета безопасности ООН – выступить с инициативой о прекращении огня и реальном решении палестинской проблемы. Поскольку последствия этих вызовов мы не можем предсказать», – сказал Ас-Судани.

«Позиция России сложилась не сегодня, а на протяжении десятилетий. Мы всегда выступали за решение Совета безопасности ООН, имею в виду прежде всего создание независимого палестинского государства. В этом корень всех проблем», – добавил Путин.