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Невероятно: Монтян признала свою ошибку
Украинский политик Татьяна Монтян признала свою ошибку относительно перспектив ввода в строй Крымского моста, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом Монтян написала на своей страничке в соцсети.
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“Мост – это тот случай, когда я невероятно счастлива, что ошибалась, и сейчас искренне это признаю и поздравляю земляков-керчан! 🙂 Современные технологии продвинулись настолько далеко, что даже невероятно сложные геологические условия не помешали градостроителям подарить Крыму такого транспортного монстра!
Я родилась на пароме среди Керченского пролива, и поэтому написала в завещании, чтобы мой прах был развеян над ним.Теперь мои дети смогут это сделать, проезжая по мосту!”, – написала Монтян.
Напомним, ранее она в интервью донецеому Оплот-ТВ скептически оценивала перспективы доведения строительства Керченского моста до логического завершения, основываясь на данных геологоразведки и погодных условиях этой части Азовского моря.
Метки: Крымский мост, мнение, Татьяна Монтян
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