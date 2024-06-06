«Невероятно – русские вкапываются под огнём. Наши так не копают» – ВСУшник

Украинские подразделения, когда заходят на позиции максимум вкапываются на пять штыков, тогда как русские – сразу же вырывают сложную систему укреплений с сообщениями и отходами, несмотря ни на какие обстрелы.

Об этом в эфире «5 канала» рассказал военнослужащий 243 батальона 241 бригады теробороны ВСУ Даниил Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они зарываются настолько сильно, что это просто невероятно. Например, если мы заходим на позиции, и за ротацию на позициях можно вкопаться на три-пять штыков, вкопаться по колено, или у нас такие так называемые норки. Но п…ры копают по учебнику, просто невероятно. Он зашёл – обстрел, не обстрел – они будут копать. Они реально как цари вкапываются! Нереально! Они вкапывают одинарный окоп, они вкапывают выход из него, они вкапываются норками, ряд несоединённых с собой окопов, далее они вкапывают соединения, отходы, они просто невероятно сильно копают! Невероятно сильные у них моменты строительства линии обороны. У них совсем на другом уровне это, наши так не копают», – рассказал Гончаренко.

Исходя из вышесказанного, он попытался оправдать, почему не были построены укрепления на границе Харьковщины.

«Невозможно окопаться, подтянуть технику в приграничную зону. Просто об этом молчат, что там обстрелы идут по пацанам. Арта и миномёт достреливают, то есть 5-7 километров – их стабильно обстреливают. ДРГ заходит. То есть нет возможности нормально подтянуть технику. И понятно, почему – оно накопано, но в линии 30 км от границы. То есть чуть дальше, можно отдать одно-два села, но при этом нормально накопать на расстоянии 30-50 км, нормально окопаться, там, где не будет техника разбиваться, потому что сейчас эра беспилотников – всё видно», – объяснил ВСУшник.