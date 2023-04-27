«Невероятное количество трофеев», – как в адских условиях идёт продвижение русских под Донецком

В направлении Авдеевки идет планомерное продвижение российских войск, несмотря на распутицу и непогоду.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил донецкий журналист Игорь Гомольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За несколько дней до того, как я туда приехал, это были ещё украинские позиции, теперь они наши, – подчеркнул он. – Ребята конечно устали, но бодры. Это такой парадокс, насколько им тяжело, но ребята справляются, движение идёт постоянно. В последний раз я был у них на позициях 23 февраля и теперь вот на Пасху, и за это время они очень сильно продвинулись. Там лесополоса, полностью изрытая окопами и блиндажами, такой муравейник целый, комфортабельный. Мы последний блиндаж смотрели, в котором жили снайперы – это пример так называемой лакшери войны. Все в беленьких досочках обшитое, очень всё комфортно. Вся полоса изрыта. Ребятам пришлось штурмовать со стороны поля, вот ты идешь по дороге вдоль, а оно всё в три слоя усилено противотанковыми минами. Ребята их уже обезвредили, они прямо в три слоя лежат. Там какое-то невероятное количество трофеев взяли, и это только то, что мы видели, что ещё не забрали с позиций – невероятное количество всевозможных гранатометов, противотанкового оружия всякого».

По словам журналиста, погодные условия замедляют продвижение, но не останавливают его.

«Киев постоянно говорит про плохую погоду, которая мешает им воевать, я замечу, что нам она воевать мешает не меньше. Потому что вот по такой же грязи абсолютно. Когда мы ехали, у нас «Нива» периодически становилась практически набок, почти на дверь ложилась. Вот примерно такие дороги. И когда ты всё это видишь, не представляешь, как это всё штурмовали, – указал он.

– Там работала артиллерия, и от лесополосы уже практически ничего не осталось, просто обгорелые палки торчат в земле. Весь этот лес на земле разбросан, глина, песок, когда дожди – всё это заливает водой ко всему прочему, и там передвигаться очень тяжело. Тем не менее, позиции взяты. Ребята говорят, что конечно с потерями, не без этого. За эти позиции получено много наград штурмовиками, и они довольны».

При этом, по мнению обозревателя, взятие Авдеевки вовсе не означает, что обстрелы Донецка прекратятся.

«Да, безусловно, станет немножко проще, по крайней мере, Киевскому району и центру. Но, опять же, артиллерия – дело такое, особенно реактивная. Её подогнали (где есть бетонные дороги – всюду можно подогнать артиллерийскую установку). Она на предельной дальности отработает и уедет, ей не обязательно куда-то даже целиться – в сторону Донецка стреляй, не ошибёшься, – указал Гомольский. – Поэтому сказать, что Авдеевку возьмут и всё, обстрелы прекратятся, нет, ни в коем случае. Я бы не стал расслабляться».