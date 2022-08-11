«Невероятный герой»: в США будут продавать фигурки Зеленского из китайского пластика

11.08.2022  11:21 (Мск), Вашингтон
Никита Еременко.  
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Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, США, Украина
Новости Украины

Американская компания FCTRY, которая специализируется на дизайне продуктов, запустила кампанию по сбору средств на сайте Kickstarter по изготовлению фигурок Владимира Зеленского. С каждой проданной фигурки 1 доллар будет идти на помощь Украине.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Американская компания FCTRY, которая специализируется на дизайне продуктов, запустила кампанию по сбору средств на...

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«В кампании мы представили его как «невероятный герой», – сказал креативный директор FCTRY Джейсон Файнберг

«На данный момент он является идеальным лидером, это вдохновляющий персонаж. У него есть настоящая сила, которая проявляется, но она скромна, и он как бы противоположность всему, что мы привыкли ассоциировать с политикой», – добавил он.

Сообщаеся, что пока команда FCTRY изготовила глиняный прототип фигурки Зеленского высотой 15 сантиметров. Проект является частью длительного сотрудничества с художником из Сиэтла Майком Ливиттом, специализирующимся на скульптурной карикатуре, говорится в описании продукта на Kickstarter. Фигурки планируют производить из пластика на одном из китайских предприятий.

С каждой проданной фигурки FCTRY планируют послать 1 доллар в организацию Save the Children, которые помогают украинским беженцам продовольствием и медицинской помощью на пунктах пропуска в Румынии, Польше и Литве.

Сообщается, что команде FCTRY удалось достичь цели в 30 000 долларов всего за три часа, сейчас собрано 124 204 доллара на осуществление проекта.

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