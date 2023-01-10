«Невероятный куколдизм»: РФС решил остаться в УЕФА, который изгнал российские команды

Елена Острякова.  
10.01.2023 14:49
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Спорт


Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил пребывание в УЕФА на следующий год.

Этот факт возмутил бывшего спикера МИД ДНР Константина Долгова.

Стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) в конце 2022 года оплатил пребывание в...

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«О господи. Какой же невероятный куколдизм в исполнении РФС. Нашу сборную и наши клубы УЕФА выкинула из всех турниров, а Дюков (президент РФС – ред.) и компания продолжают платить им деньги. Кстати, из российского бюджета – то есть деньги наши с вами», – написал Долгов в своем ТГ-канале.

Он пообещал направить запросы в Генпрокуратуру и СК РФ по факту «спонсирования недружественных по отношению к России организаций».

Военный эксперт Борис Рожин считает, что причиной невиданной щедрости РФС стало создание УЕФА рабочей группы по «возвращению в турниры российских клубов».

«Кулуарные торги по этому вопросу очевидно продолжается, что откладывает вопрос перехода российского футбола в Азию», – написал Рожин.

О целесообразности перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) заговорили еще в марте, сразу после того как ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах.

В декабре глава РФС Александр Дюков назвал переход в АФК возможностью для России вернуться на международные турниры. Голосование по поводу перехода должно было состояться 31 декабря. Однако РФС вместо голосования за уход в азиатскую федерацию футбола он создал рабочую группу с УЕФА.

Такое решение может быть обусловлено сермяжными материальными мотивами. Даже победителю Азиатского полагается 4 миллиона евро, а вылетевший из плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА клуб получает на миллион больше.

В марте 2022 года ФИФА изначально хотела ограничиться лишением сборной России флага и гимна, однако протесты сборных Польши, Чехии и Швеции не дали это сделать. Возможно УЕФА вернется к варианту демонстративного унижения. Результаты станут известны до конца марта.

Источник «Осторожно Media», близкий к РФС рассказал, что с уверенностью о возвращении в мировую и европейскую футбольные семьи говорить пока преждевременно.

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