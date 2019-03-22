Невьездных в Израиль украинцев уже больше 900, у Климкина грозятся отменить безвиз

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

С начала 2019 года Израиль не впустил в страну 910 украинцев, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян.

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«На данный момент Израиль вернул с начала года 910 граждан Украины. Только за минувшие сутки вернулись 22 украинца», – сказал Слободян. Среди граждан Украины, кому отказали во въезде, – 65% мужчин и 35% женщин.

В свою очередь Госпогранслужба Украины с начала года не пропустила 330 граждан Израиля. «Все они не смогли подтвердить цель поездки», – объснил представитель ГПСУ.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины не исключили отмены безвизового режима с Израилем, если права украинских туристов и путешественников будут систематически нарушаться на границе этой страны.

“МИД Украины считает недопустимым, чтобы в каждом украинском туристе на границе видели нарушителя иммиграционных правил из-за неготовности или нежелания правительств бороться с практикой нелегального трудоустройства в своих государствах”, – подчеркнула спикер МИДа Екатерина Зеленко.