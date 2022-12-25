Поспешная украинизация киевской топонимики приводит к досадным просчётам, когда безграмотные инициаторы переименовывают, как им заблагорассудится.

Об этом в интервью «DW» заявила киевская писательница-нацистка Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судорожная украинизация, под бомбами, городской топонимики, я нарочно это не комментирую, потому что это болезненно. Болезненно потому, что проявляет в себе всю меру нашего невежества. Оно вылезло.

Сразу же, с первых предложений, что там? Берестейскую переименовать. Потому что кому-то, кто внёс это предложение, оно ассоциируется с Белоруссией, а из Белоруссии к нам пришли…

Но выросло уже поколение, которое не знает, что это было, что историческое название этого проспекта Брест-Литовский (проспект Победы – ред.) И что именно эта Берестия, простите, это этнически украинские земли. Если на этой Берестейщине люди до сих пор говорят на украинском языке, не зная, что это украинский язык. Это же этнические украинские земли, а название этой станции – это после переименования Брест-Литовского проспекта последняя наша зацепка за то Берестье, и то воспоминание, чем это Берестье было в украинской истории», – возмутилась Забужко.