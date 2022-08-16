Невиданная засуха в ЕС играет на руку России

16.08.2022  13:41 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Дзен, Происшествия, Россия, Сельское хозяйство, Экономика, Энергетика


Рекордная за последние 500 лет засуха в Европе усугубляет экономическую ситуацию в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Рекордная за последние 500 лет засуха в Европе усугубляет экономическую ситуацию в регионе. Об...

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По ее словам, есть риски для урожая различных культур, например, кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои.

«Во-вторых, по рекам перевозится значительная часть тяжелых грузов — уголь, химикаты, нефтепродукты. Обмеление рек означает, что крупные суда не могут перевозить грузы по ним, и приходится использовать более мелкие баржи. Это значительно увеличивает транспортные издержки, что создает дополнительные инфляционные риски.

Если жара продолжится, объем воды может снизиться до уровня, при котором судоходство на континенте станет и вовсе невозможным. А ресурсы автомобильного и железнодорожного транспорта для решения логистических проблем ограничены. По оценкам Bloomberg, чтобы заместить одну среднюю баржу, требуется больше 100 грузовиков. Между тем, в Германии дефицит водителей грузовиков оценивается в 80000 человек», – говорит эксперт.

Также она считает усугубление энергетического кризиса, поскольку по Рейну осуществляется доставка угля на ТЭЦ в Германии, работа которых сейчас должна компенсировать уменьшение потребления российского газа. Кроме того, в периоды жары возрастает потребление электричества из-за использования кондиционеров и ограничивается потребление воды, причем питьевая вода в отдельные регионы доставляется автотранспортом.

«Засуха в ЕС способна поддержать цены на отдельные виды импортируемой туда сельхозпродукции и газа на более высоком уровне, что благоприятно для экспортных доходов России», — резюмирует  Ващелюк.

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