Невиданная засуха в ЕС играет на руку России

Рекордная за последние 500 лет засуха в Европе усугубляет экономическую ситуацию в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По ее словам, есть риски для урожая различных культур, например, кукурузы, подсолнечника, пшеницы, сои.

«Во-вторых, по рекам перевозится значительная часть тяжелых грузов — уголь, химикаты, нефтепродукты. Обмеление рек означает, что крупные суда не могут перевозить грузы по ним, и приходится использовать более мелкие баржи. Это значительно увеличивает транспортные издержки, что создает дополнительные инфляционные риски.

Если жара продолжится, объем воды может снизиться до уровня, при котором судоходство на континенте станет и вовсе невозможным. А ресурсы автомобильного и железнодорожного транспорта для решения логистических проблем ограничены. По оценкам Bloomberg, чтобы заместить одну среднюю баржу, требуется больше 100 грузовиков. Между тем, в Германии дефицит водителей грузовиков оценивается в 80000 человек», – говорит эксперт.