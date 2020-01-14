Невменяемая Польша может лишиться восточно-германских земель – эксперт

14.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Попытки Польши пересмотреть итоги Второй мировой войны и выставить себя главной жертвой конфликта могут повлечь за собой очередной раздел страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы Института стран СНГ Игорь Шишкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, Германия не забыла того, что часть ее земель по итогам войны отошла к Польше и была в ее составе исключительно благодаря существованию Советского Союза.

«Польша сейчас очень сильно рискует быть снова разделенной. По одной простой причине – поляки ведут крайне опасную игру.

Если они думают, что исторической политикой могут заниматься только они, то это большая ошибка. В Германии никто не забыл, что нынешние западные земли Польши – это восточно-германские земли, которые были подарены Польше Советским Союзом по личному решению товарища Сталина, которого они сейчас поливают грязью.

И эти земли были гарантированно польскими, пока Польша была союзником Советского Союза. Сейчас они почему-то думают, что США им это гарантируют.

Почему они там и базу размещают, и прочее – это не значит, что они и правда ожидают вторжения со стороны России. Они прекрасно понимают, что этого не будет. Но то, что немцы остались немцами и о своих землях они помнят, это поляки тоже хорошо знают», – заключил Шишкин.