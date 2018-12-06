Невменяемая Рада сделала подарок России под крики «Долой московских палачей!»

06.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Верховная Рада официально разорвала соглашение «О дружбе и сотрудничестве с РФ» – так называемый «Большой договор», подписав который в конце 1990-х, Россия соглашалась на украинский статус Крыма в обмен на нейтральный статус Украины и соблюдение прав русскоязычного населения, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя законопроект, замглавы МИД Украины Сергей Кислица заявил, что продолжение действия договора «О дружбе и сотрудничестве с РФ» на следующий десятилетний период 2019-2029 годы невозможно.

«Очередной десятилетний период действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве, который был подписан 31 марта 1997 года, завершится 31 марта 2019 года. Его преамбула описывает его цель, как «укрепление дружбы, добрососедства, взаимовыгодных отношений и сотрудничества между Украиной и РФ».

Также договором были отмечены основные принципы взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и РФ, а именно: суверенного равенства, территориальной целостности, политической и экономической независимости, уважения к международному праву.

РФ дерзко пренебрегла основоположными принципами договора, в том числе нарушая территориальную целостность Украины, осуществляя вооружённую агрессию против Украины, применяя военное и экономическое давление, вторгаясь во внутренние дела Украины, нарушая суверенное достоинство и права граждан Украины.

В связи с этими обстоятельствами и отсутствием добросовестных намерений к мирному урегулированию споров, связанных с многочисленными грубыми нарушениями договора Российской Федерацией, продолжение действия договора на следующий десятилетний период 2019-2029 год принципиально невозможно», – отметил Кислица.

Выступающий следом депутат-тягнибоковец Андрей Ильенко язвительно заметил, что ещё совсем недавно президент Пётр Порошенко утверждал, что договор с Россией разрывать нельзя.

«Вроде бы какие-то отдельные положения того, о чём мы говорили все эти годы войны, вроде бы как власть начинает слышать, но, к сожалению, это половинчатые и запоздалые решения. Безусловно, надо разрывать этот позорный договор о дружбе, и я хочу сказать, что ещё совсем недавно, буквально несколько месяцев назад, мы слышали заявления, в том числе и президента Порошенко о том, что этот договор нельзя разрывать, что он нанесёт вред Украине, что мы потеряем какие-то юридические позиции. Наконец-то мы поняли, что позиция уже поменялась и, как оказалось, мы всегда были правы, а вся эта критика была несущественная и не подтверждена реальными аргументами», – заметил Ильенко.

Депутат от фракции «Народный фронт» Максим Бурбак заявил, что выступает за полный разрыв всех договоров с Россией.

«Мы выступаем за разрыв всех договоров с Россией, в том числе тех, которые она нарушила. В том числе – договор о совместном статусе Азовского моря. С мая Москва проводит ежедневную агрессию на море. Украине принадлежит не только право беспрепятственного прохождения Керченского пролива, но и Керчь. Керчь и Крым – украинская земля. Если так называемый договор о совместном использовании не помогает деоккупации Керчи, Крыма, не мешает блокаде Мариуполя, то зачем этот так называемый договор?» – заявил он.

Депутат от «Оппоблока» Александр Долженков заметил, что договор с Россией можно было бы разорвать без лишнего пафоса.

«Этот договор прекращает свое действие через письмо, направленное МИДом 1 апреля 2019 года, ни один законопроект о денонсации не нужен – это факт. То есть, сейчас мы вступаем в период активной предвыборной агитации. Президент подписал этот законопроект, Верховная Рада пропиарит президента, и мы будем делать вид, что прекращаем взаимоотношения с Россией, пытаясь при этом сохранить транзит российского газа и не допустить реализации проекта «Северный поток-2». Но, самое главное, – этим решением вы действуете сейчас не против России, а против миллионов украинцев, чьи конституционные права гарантированы на территории России», – заявил он.

Наиболее эмоционально выступил экс-боевик АТО депутат Юрий Береза.

«Сегодня украинский парламент должен исправить ошибку предыдущего руководства и парламентов Украины. Мы исправляем ошибку, потому что Россия никогда не была другом для Украины. Именно существование Украины для россиян всегда было большой проблемой. Конечно, прихвостни Кремля всегда будут говорить о том, что это – пиар и выборы. Сегодня важно именно количество голосов тех, кто проголосует за денонсацию договора, за его прекращение. Это важный вопрос не только для украинского парламента, но и для украинского народа. Потому все голосуем «за» и «Прочь московских палачей!» – заявил Береза.

После этого состоялось голосование, по итогам которого Украина официально разорвала договор о дружбе и сотрудничестве с Россией.

«За» это решение проголосовало 277 депутатов.