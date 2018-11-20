//exit;
20.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Д.Б., Политика, Украина
Просмотров:

Невменяемость Порошенко объявлена высшим благом Украины

Владимир Путин не зря заявил, что надеется на налаживание отношений с Украиной после избрания нового руководства бывшей советской республики – именно Петр Порошенко сорвал планы Кремля по возвращению Киева под свой контроль.

Такое заявление в ходе пленарного заседания Верховной Рады сделал глава фракции «Блока Порошенко» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Недавно Путин прямо заявил о нежелании видеть следующим президентом Украины Петра Порошенко. Такое заявление – это яркое свидетельство, что именно Петр Порошенко сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», – сказал он.

«Более того, подобные заявления – это прямое вмешательство Кремля в выборы президента Украины. Для России это обычная практика – пытаться манипулировать выборами в других странах на пользу своих кандидатов-агентов», – заключил Герасимов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:




Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть