Невменяемость Порошенко объявлена высшим благом Украины

20.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Владимир Путин не зря заявил, что надеется на налаживание отношений с Украиной после избрания нового руководства бывшей советской республики – именно Петр Порошенко сорвал планы Кремля по возвращению Киева под свой контроль.

Такое заявление в ходе пленарного заседания Верховной Рады сделал глава фракции «Блока Порошенко» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Недавно Путин прямо заявил о нежелании видеть следующим президентом Украины Петра Порошенко. Такое заявление – это яркое свидетельство, что именно Петр Порошенко сорвал планы Кремля по возвращению Украины под контроль Российской империи», – сказал он.

«Более того, подобные заявления – это прямое вмешательство Кремля в выборы президента Украины. Для России это обычная практика – пытаться манипулировать выборами в других странах на пользу своих кандидатов-агентов», – заключил Герасимов.