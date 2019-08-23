Невменяемые Украина, Молдова, Прибалтика – надоели России и Западу

23.08.2019, Москва, Елена Острякова

Украина, Молдавия и Прибалтика используют модель «концептуального паразитирования» на противостоянии России и Запада, однако интерес к этим странам у обеих сторон значительно угас.

Об этом в интервью изданию RuBaltic сказал научный директор Валдайского клуба Федор Лукьянов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Априори подразумевается, что Украина, Молдова или страны Балтии настолько важны для соперничающих сил, что эти силы все равно будут уделять им внимание, пытаться их подкупить или привлечь определенными ресурсами», – рассказал Лукьянов.

Однако реальный интерес крупных игроков к этим территориям сейчас падает, констатирует политолог.

«По мере погружения и ЕС, и США, и России в решение гораздо более сложных и многочисленных внутренних проблем для энергии и ресурсов, которые крупные игроки готовы уделить таким эпизодам, сокращается. Не то чтобы исчезает совсем. Инерция существует, инерция на уровне аппарата», – сказал Лукьянов.

Примером выведения «буферной территории» из повестки диалога он считает недавнее разрешение политического кризиса в Молдавии, когда была создана коалиции казалось бы несовместимых сил: проевропейского блока ACUM и условно пророссийской Партии социалистов.

«Если коалиция не распадется, то это будет очень любопытным прецедентом, который, на мой взгляд, станет свидетельством даже не изменений в отношениях Запада и России на постсоветском пространстве, а новой иерархии приоритетов крупных игроков, для которых эти темы (страны, находящиеся между сферами интересов) перестали быть столь значимыми, как это было еще несколько лет назад», – сказал Лукьянов.

Он не исключил, что молдавский сценарий может быть использован на Украине.

«Мне кажется, что тут есть две причины, по которым это могло бы начать меняться. Первая — степень приоритетности борьбы за эти сопредельные территории для крупных игроков явно снижается по объективным причинам.

Вторая — тех, кто способен задумываться, украинский опыт последних пяти лет должен был натолкнуть на мысль, что эта политика может привести к катастрофе. Можно долго играть, а в конце концов оказаться в такой ситуации, как Украина, с крайне разрушительными последствиями», – заметил Лукьянов.