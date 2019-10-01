Невменяемые: В Киеве на Майдане снова «Кто не скачет – тот москаль!»

01.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты, протестующие против подписания Украиной «формулы Штайнмайера», переместились от офиса Владимира Зеленского на Майдан.

Во время включения с Майдана экс-замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгия Туки в эфире телеканала «Прямой» стоящая за ним толпа проскандировала лозунг «Хто не скаче, той москаль», который был популярен во время Евромайдана 2013-14 годов.

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Скандирующие этот лозунг прыгали и весело хихикали. Среди одной из заводил была девушка, похожая на главу молодежного крыла партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко Динару Габибуллаеву.