13.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Невосполнимая утрата: Азов потерял на Донбассе одного из лучших снайперов

Полк Нацгвардии Украины “Азов” потерял на фронте одного из своих лучших бойцов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале основатель “Азова”, экс-нардеп и глава праворадикальной партии “Национальный корпус” Андрей Билецкий.

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“Мы получили невосполнимую утрату: погиб азовец Роман «Бич» Романенко. К «Азову» он присоединился в 2015 году. Был прирожденным воином: в свои 25 лет дослужился до исполняющего обязанности командира одного из снайперских отделений.

Тело погибшего мы не могли получить три дня. Россияне затягивали и шантажировали. Возможно, новая власть с высоты должностей не видит, как ей плюет в лицо та сторона. И поэтому попытки договориться под аккомпанемент похвалы американского посольства продолжаются”, – написал Билецкий.

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