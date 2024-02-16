«Невозможно и невыгодно»: Карасев призывает отказаться от евроинтеграции

Вадим Москаленко.  
16.02.2024 10:19
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Украина


Киевскому руководству давно пора признать, что интеграция Украины в ЕС и НАТО – невозможная и очень невыгодная инициатива, которая только ссорит украинцев с соседями.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевскому руководству давно пора признать, что интеграция Украины в ЕС и НАТО – невозможная...

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«На Западе все говорят, что Украина в ближайшее время не будет принята в НАТО. И что вести дальше войну с риском терять новые территории, чтобы стремиться к очень отдалённой и нереалистичной цели…

Очень многие критиковали Минские соглашения, потому что они предательские, они давали Донецку и Луганску больше права, и они могли наложить вето на вступление Украины в НАТО и ЕС.

А сегодня такой проблемы нет. Хотите в ЕС – это уже не проблема Донбасса, или Запорожья. Это проблема польских, румынских и даже французских фермеров. Вот это проблема. Как впихнуть невпихуемое латифундистское сельское хозяйство Украины в фермерский ЕС, который тратит две трети субсидий на сельское хозяйство. Вот это проблема», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что оказывается, Украине не очень-то и выгодно выполнять западные рекомендации, среди которых – деиндустриализация

«Уже понятно, что НАТО невозможно, ЕС – нецелесообразно. Тут надо всё пересмотреть, выгодно – не выгодно. Политики тут нет, это раньше была идеология и политика», – сказал Карасев.

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