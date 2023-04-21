«Невозможно наступать» – в Киеве требуют от Запада ещё пятьсот танков и ракеты

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Большинство стран НАТО не собираются ни воевать с Россией, ни поставлять Украине необходимое для войны оружие.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил киевский юрист и майданщик Иван Лозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии поинтересовались, существуют ли на Западе политики, готовые втянуть свои страны в войну против России.

«Это лидеры Польши, Балтийских стран. Но не намного больше. Вступать в войну с РФ сейчас готовы очень немногие страны. Возможно, три-четыре. Надо называть, кто находится в НАТО. Та же Венгрия – как они могут одобрить вступление Украины в НАТО сейчас? Они вообще делают всё возможное и невозможное, чтобы мешать Украине защищаться», – сказал Лозовой.

Он подчеркнул, что сейчас Киев должен сконцентрироваться на вымогании расширения поставок оружия.

«Нас должен волновать единственный вопрос – это оружие. Мы должны проснуться, и, главное, разбудить Запад, США, что постепенные поставки оружия – этот этап давно завершился. Нам необходимо давать всё по чрезвычайно ускоренной процедуре. Даже ракеты. И не сто «Леопардов», когда в Европе находится две тысячи, а пятьсот. Тогда мы выиграем войну и сразу вступим в НАТО», – добавил юрист.