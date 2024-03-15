«Невозможно помацать» – в Раде жалуются на огромное количество «неуловимых» уклонистов

Вадим Москаленко.  
15.03.2024 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Украинские военные комиссариаты не могут отыскать огромное количество потенциальных штурмовиков, которые всё ещё остались в стране.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские военные комиссариаты не могут отыскать огромное количество потенциальных штурмовиков, которые всё ещё остались...

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«Рассматриваемый в Раде законопроект о мобилизации – он об учёте. У военных самая большая проблема в том, что они не могут сосчитать, найти и вынудить встать на учёт огромное количество людей, которые попросту не встают на учёт. В том числе и те, которые забронированы, которые имеют отсрочку», – сказал Рахманин.

Он подчеркнул, что новый закон о мобилизации должен исправить ситуацию, и дать армии возможность дотянуться до всех оставшихся в стране.

«Этих людей просто не могут намацать. Они есть в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков. Но в реестре «Оберег» их нет. А военные не могут, условно говоря, выровнять дыхание на дистанции, когда они не знают, на какой ресурс опираются.

И в этом законопроекте закладываются нормы, чтобы люди встали на учёт. Но на это потребуется три-четыре месяца», – резюмировал депутат.

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