«Невозможно помацать» – в Раде жалуются на огромное количество «неуловимых» уклонистов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные комиссариаты не могут отыскать огромное количество потенциальных штурмовиков, которые всё ещё остались в стране.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Рассматриваемый в Раде законопроект о мобилизации – он об учёте. У военных самая большая проблема в том, что они не могут сосчитать, найти и вынудить встать на учёт огромное количество людей, которые попросту не встают на учёт. В том числе и те, которые забронированы, которые имеют отсрочку», – сказал Рахманин.

Он подчеркнул, что новый закон о мобилизации должен исправить ситуацию, и дать армии возможность дотянуться до всех оставшихся в стране.

«Этих людей просто не могут намацать. Они есть в реестре избирателей, в реестре налогоплательщиков. Но в реестре «Оберег» их нет. А военные не могут, условно говоря, выровнять дыхание на дистанции, когда они не знают, на какой ресурс опираются. И в этом законопроекте закладываются нормы, чтобы люди встали на учёт. Но на это потребуется три-четыре месяца», – резюмировал депутат.