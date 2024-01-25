«Невозможно противостоять» – в Киеве жалуются на новую российскую тактику применения дронов

Вадим Москаленко.  
25.01.2024 23:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Назреваемое преимущество РФ в количестве и разнообразии ударных и разведывательных БПЛА позволит использовать тактику, противодействовать которой невозможно.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Назреваемое преимущество РФ в количестве и разнообразии ударных и разведывательных БПЛА позволит использовать тактику,...

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«Новое в тактике боевого применения дронов, которая уже опробована на линии боевого соприкосновения. Тактика состоит в массовом применении fpv-дронов и дронов-бомбардировщиков с мощными боеприпасами, уничтожающими блиндажи в несколько накатов.

По сути, появился новый слой войны, которого раньше не было. Аэроразведка обнаруживает цель, далее идёт применение по ней дроном-бомбардировщиком. А после того, как противник выскакивает из разобранного блиндажа, по нему применяется уже fpv-дрон», – сказал Стариков.

Он подчеркнул, что для противостояния такой тактике нужны средства, которых у ВСУ попросту нет.

«Противодействовать этой тактике пока не научились. Таким образом, малый воздух стал обладать возможностью высокоточного огневого поражения, сложен в перехвате и управляется удалённо с использованием миниатюрной инфраструктуры, которую сложно поразить.

Чтобы противодействовать данной тактике, необходимо насытить поле боя аналогичными средствами «малого воздуха», обеспечить системами РЭБ каждую боевую группу и боевую бронированную машину, или танк. А также иметь штатное подразделение разведки по выявлению операторов БПЛА и артиллерийское подразделение по их уничтожению.

Дело это длительное, и кто первым доведёт до автоматизма эту работу, тот и будет побеждать на поле боя ближайшие десять лет», – аккуратно подытожил военный эксперт.

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