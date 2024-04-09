«Невозможно рассмотреть»: в Киеве жалуются на «противоспутниковый зонтик» над Севастополем

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Россия начинает применять средства, закрывающие важные объекты от спутникового шпионажа. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил аналитик по вопросам изучения космоса Александр Колесник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противодействие [спутникам-шпионам] тоже разрабатывается в ведущих космических странах – США, Китае, России. Для того, чтобы ослеплять такие спутники во время пролёта над конкретным участком земли. Это лазерные установки, которые должны включаться в тот момент, когда спутник будет пролетать над этой территорией. Уже есть первые образцы, и скоро такое оборудование будет готово к использованию», – сказал Колесник.

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Однако он подчеркнул, что против некоторых спутников-шпионов помогают средства РЭБ, и в России уже научились ими прикрываться.

«Россияне над временно оккупированным Севастополем с помощью средств РЭБ сделали противоспутниковый зонтик. Даже была в сети картинка – над бухтой Севастополя квадратик с помехами. Из-за этого невозможно рассмотреть из космоса этот участок», – добавил аналитик.