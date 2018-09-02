Невыученные уроки: О чем напомнила смерть Захарченко

02.09.2018

Юрий Ковальчук, участник ополчения, бывший политзаключенный

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте или канал YouTube

Еще неделю назад война была так близко к Донецку – снаряды рвались в предместьях города, и, одновременно, так далеко… Ночные клубы, модные кафе и магазины, вновь появившиеся на улицах дорогие автомобили: даже несмотря на тяготы жизни в состоянии «ни мира, ни войны», для многих ужасы 2014-го года уже окончательно рассеялись. Немало людей, впрочем, благополучно переждали тяжелый год в России или даже на подконтрольной Киеву территории.

Появилось множество тех, кому не слышны залпы орудий под Ясиноватским блокпостом – их внимание полностью сосредоточилось на тараканьих бегах, погоне за прибылью и властью. С зимы реял в соцсетях призрачный стяг грядущих выборов, на которых хотелось испытать силы представителям образовавшейся элиты.

СМИ и блогосфера, плотно насыщенная караул-патриотами, вышедшими в тираж политиканами, недорогими экспертами и сомнительными радетелями чьих-то интересов, громко говорили о том, что Донбасс «слили». В меру своей смелости обвиняли Кремль и, разумеется, покойного Александра Захарченко.

Сегодня, когда его не стало, в его адрес слышны лишь комплименты или сдержанные похвалы (если не считать совсем уж невменяемых товарищей вроде Несмеяна). Внезапно, Захарченко стал родным до боли. Потому что внезапная и страшная смерть отрезвляет.

Потому что интернет-воины, аналитики всех сортов и любители подковерных игр внезапно вспомнили, что бывает вот так: фатально и бескомпромиссно. Что на Донбассе идет война. Что смерть не абстракция, а враг – не фигура речи. Что никто из нас не может считать себя в безопасности, пока враг не будет разбит, физически уничтожен. Что ни деньги, ни мандаты, ни связи не спасут от врага, потому что в каждом из нас он видит опасность собственному существованию.

Небывалое единение, с которым жители ДНР пришли проститься с Александром Захарченко, всеобщая недоуменная растерянность жителей Новороссии и ее сторонников в России и за рубежом свидетельствует о том, что в массе своей люди вспомнили, что война не окончена. Реакция людей напоминает нам, что вопреки лживым заверениям политиканов, мечтающих о воссоединении Новороссии с Украиной, на Донбассе этого воссоединения желают десятые доли процента.

Гибель Александра Захарченко напомнила нам, что война неизбежна. Ее не прикрыть фиговым листочком минских соглашений. Как бы они не были полезны в 2014-2015 годах, сегодня их актуальность стремится к нулю. Смерть главы ДНР, подписавшего эти соглашения, объективно свидетельствует о том, что Минские договоренности себя исчерпали. Что Украина, фактически, никогда не выполнявшая в полной мере ни одного пункта этих договоренностей, ни на йоту не стремится к примирению.

Убийство Захарченко напоминает нам, что как бы ни сладко было мечтать о прозрении украинцев и примирении с братским народом, на самом деле нас ждут не объятья, а война. Потому что словами и добрыми делами вразумить Киев, и поддерживающее его молчаливое большинство, а тем более нацистов, невозможно. Годятся только силовые методы.

Так что пора готовиться. Пора вспомнить, что идет война, и жить соответствующе, готовясь к неизбежной эскалации. Пора прекратить тиражирование скудоумия о «сливе», равно как и пацифистских благоглупостей; покончить с раздорами и вспомнить, кто мы и куда идем.

Потому что впереди борьба и победа. Общая и единая. И никакой приемлемой альтернативы этому нет.