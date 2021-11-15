Невыученный урок для Украины. Западные «союзники» бросят «незалежную» при первом же случае

«Заграница нам поможет! Запад с нами!» – цитату из легендарного советского фильма «Двенадцать стульев», как мантру декламируют «слуги народа». И у них есть некий «козырь» – подписанная Хартия о стратегическом партнёрстве с США.

Но эта хартия – пустышка, которая не значит ровным счётом ничего. Ведь единственное, в чём может помочь заграница Украине – превратить её в мясорубку (или выжженное поле).

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Такое мнение «ПолитНавигатору» высказал один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

«Зе-приспешники пытаются придать себе значимости и политического веса в глазах украинцев, делая громкие заявления о сотрудничестве с западными «партнёрами». Получив кость в виде иллюзорной помощи от Америки (подписание хартии), глава украинского МИД Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон, таким образом, посылают Москве «чёткий сигнал», призванный напомнить России о наличии у Украины союзников, которые заставят российские власти заплатить высокую цену в случае «расширения агрессии».

Если обратиться к истории, то в 1939 году Польша тоже была уверена, что у неё есть западные «союзники», и Гитлер на страну не нападёт. Но, что случилось с Польшей, хорошо известно, как известно, и то, что западные «партнёры» «умыли» руки, оставив Польшу наедине с немецко-фашистской оккупацией. Сегодня же на примере Украины можно говорить о том, что невыученный урок истории будет вновь возвращаться для его усвоения.

Америка подписала с «незалежной» хартию лишь для того, чтобы вселить в украинцев мифическую уверенность в то, что американские солдаты будут воевать за Украину. Тем более, что американские «партнёры» в последнее время трубят о том, что «Россия готовится к нападению на Украину». Для чего США насаждают такую информационную повестку и причём здесь Северный Поток-2? Давайте разбираться.

Известно, что в скором времени Сенат США должен утвердить оборонный бюджет, в который нижняя палата Конгресса внесла правки, обязывающие американское правительство ввести санкции против СП-2. Если правки будут приняты, то Джо Байден введёт санкции в отношении Северного потока-2. Чтобы «оправдать» свою необузданную санкционную политику, и вновь попытаться нанести удар по ненужному Америке Северному Потоку-2, страна «демократии» нагнетает тему о «российском вторжении в «незалежную».

Украинский «коллега» Байдена сразу же призвал Сенат проголосовать за эти правки. ПреЗЕдент Зеленский успевает «работать» на две страны, эдакий многостаночник!

Америка пытается шантажировать и Россию, и Европу, жонглируя оккупационными украинскими чиновниками. Ведь США пугают «большой войной», в том числе, и ЕС, требуя от Германии остановить сертификацию газопровода СП-2.

Поэтому сейчас по отмашке американских кураторов, украинская военщина расстреливает мирные города Донбасса, нагнетая военную обстановку.

Только заграница Украине не поможет, как бы об этом ни лгали «ЗЕлёные». Да, «партнёры» дают «незалежной» оружие, но это оружие убийственно, в первую очередь, для украинского населения. Кроме того, украинские вояки массово бегут из ВФУ. Сейчас наблюдается острая нехватка личного состава – до 70% во всех подразделениях. Кто будет воевать за сохранение фашистского диктата в Зе-оккупированной Украине?

«Захисники» больше не хотят воевать «за Украину», потому что за семь лет войны они смогли полностью ощутить себя быдлом, за которое их держат и постмайданные чиновники, и «высокие» военные начальники.

Ну а Зе и его подельники будут продолжать обострять ситуацию на линии фронта, убивать людей и плясать под дудку американских хозяев, которые всеми способами стараются поставить крест на Северном Потоке-2», – заключил Муратов.