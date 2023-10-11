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Потери ВСУ ранеными и убитыми составляют 120 тыс человек.

Такую оценку дал министр обороны Швеции Пол Юнсон в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда украинцы решат, что пора договариваться, тогда и нужно договариваться. Должен быть мир, но не условиях русских. Но я осознаю последствия», – сказал Юнсон.

Он также заявил, что «любой в здравом уме должен сделать все, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно, но нельзя дать России получить от этого выгоду».