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Гражданин Украины и иноагент Александр Невзоров не будет говорить о беглом советнике главы офиса президента, экстремисте Алексее Арестовиче, пока он «не появится на трибуне Мавзолея на Красной площади или не примет участие в Параде Победы в качестве ракеты на лафете»

Об этом он заявил в интервью киевской журналистке Алесе Бацман, супруге скандально известного пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой Дмитрия Гордона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, как поступают люди, сперва завоевавшие доверие, а потом ушедшие в отрицалово этого доверия, люди, которые плюнули в раны всех тех, кто находится на фронте, плюнули в глаза всем тем, кого они приучили слушать свой голос за полтора года войны, это не вызывает у меня понимания и симпатии», – сказал Невзоров.