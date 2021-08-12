Невзоров получил пощечину: Спектакль или справедливое наказание?

12.08.2021, Москва, Елена Острякова

Неизвестный молодой человек отвесил либеральному журналисту и экс-депутату Госдумы Александру Невзорову пощечину во время встречи последнего с читателями в фешенебельной питерской гостинице «Гельвенция».

Либеральные СМИ, описывающие инцидент, утверждают, что нападавший сказал: «Хватит веру православную оскорблять», – после чего грязно выругался.

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Невзоров после пощечины выглядел не удивленным и испуганным, а довольным. К нему подошел какой-то молодой человек и показал что-то в телефоне, видимо, видео инцидента.

После этого журналист, не переставая подписывать книги, произнес напыщенную речь.

«Дожидался сделать пакость и дождался, что говорит о выдержке и о том, что какие-то убеждения присутствуют. Обижаться и воспринимать это всерьез после того, как Бруно сожгли на костре, было бы дерзостью. Я знаю природу фанатиков и понимаю, что эти качества, всякая христианская вера должны проявляться именно таким образом – злобой, нетерпимостью и желанием крушить, бить и ломать», – сказал Невзоров.

Шоу продолжилось после того, как приехала Росгвардия. Происходящее записывал оператор Невзорова.

«Я предлагаю никаких заявлений не писать. У товарища есть свои представления. Со временем он научится свои представления оформлять чуть более цивилизованно», – сказал Невзоров.

Нападавший молодой человек же заявил, что хочет, чтобы все было по закону.

«Так нельзя. Я верующий человек, у меня дети. Вы из-за двух-трех попов оскорбляете все святое, все церковное. Меня задело», – сказал он.

«То, что это святое для вас, ничего не значит. За любую обиду ваш Бог воздаст вам награду», – парировал Невзоров и принялся выспренно цитировать Библию.

Высокопарное цитирование прервал полицейский, попросив вернуться к сути. Невзоров на камеру стал уговаривать администратора гостиницы не писать заявление.

«Его вера сделала таким злым. Ничего с этим не поделаешь», – картинно резюмировал Невзоров.

Комментаторы инцидента отрефлексировали в соответствии со своими религиозными и политическими взглядами.

«Давно пора… Поддерживаю. Одобряю. Хвалю. Обнимаю», – написал в своем блоге известный священник с Донбасса отец Александр Авдюгин.

«Я, конечно, таких методов не поддерживаю, но наконец-то», – написал в своем телеграм-канале провластный журналист Максим Кононенко.

«Атеист показал православным пример христианского прощения и подставил вторую щеку. Красиво», – зашелся в восторге либерал Илья Яшин.

И только телеведущая Ксения Собчак засомневалась: «Постанова или непостанова?».