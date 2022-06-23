Невзоров продолжает кормить новую украинскую аудиторию байками о «захвате России»

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Сбежавший из родной страны после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины журналист Александр Невзоров* заявил, что весь мир якобы рассматривает Россию в качестве «экзотического зверинца».

Невзоров* после подачи документов на украинское гражданство и новостей об аресте особняка в Санкт-Петербурге на берегу Финского залива принялся с новыми силами оскорблять Россию и ее жителей. На этот раз журналист заявил, что Российская Федерация стала беспомощной страной, которую «способен захватить любой».

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«Абсолютно весь интеллектуальный потенциал уже окончательно изгнан из страны и ненавидит диктатора. <…> То, что еще никто не воспользовался этой беспомощностью страны говорит лишь о том, что Россию рассматривают как некий экзотический зверинец, парк Юрского периода, не представляющий серьезной опасности. Да и желающих овладеть ею по-прежнему нет. Любая победа над Россией — это обязательство содержать 140 миллионов человек, которым очень понравится быть на иждивении у победителя и постараются быть на иждивении как можно дольше», — заявил журналист.

По мнению Невзорова*, «захватить Россию» может кто-угодно, необходимо лишь желание, однако ситуация на Донбассе говорит об обратном. Однако журналист ежедневно продолжает рассказывать своей новой украинской аудитории о «близкой победе» над Россией, делясь своими фантазиями и мечтами.

Напомним, накануне лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров записал клип, высмеивающий русофобскую позицию Невзорова*. Музыкант припомнил журналисту и близкую дружбу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, которому он помогал с проведением предвыборной кампании в 2019 году, сравнив сбежавшего Невзорова* с глистом.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.