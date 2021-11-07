Невзоров восхитился Ярошем и заслужил похвалу от нацистов

Новости Украины

Москва якобы побоится идти войной на Украину из-за того, что «незалежную» защищают такие люди, как террорист и нацист Дмитрий Ярош.

Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» заявил российский телеведущий Александр Невзоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, в настоящий момент реальной войны никто заварить не решится, потому что слишком не определён её исход. Крах и позор для России абсолютно неминуем. Для России любая военная победа превратиться в реестр военных преступлений, вне зависимости от успеха или неуспеха. А для Украины любая война отполирует её мученический венец, который и так сияет на весь мир. А тут он приобретёт немыслимый блеск», – сказал либерал.

Невзоров подчеркнул, что Дмитрий Ярош является «настоящим солдатом» и стоит целого полка.

«И плюс в Украине, в отличие от России, есть реальные лидеры, которые способны неформально разжигать партизанские войны – такие, как Ярош. От этого парня падают в обморок всякие сдобные генералы советской выпечки, министры обороны немедленно подают в отставку, узнав, что он назначен советником Главнокомандующего. Войны и делают такие, как Ярош. Он не демонический, а всего-навсего такой, каким и должен быть солдат. Военнослужащий и солдат – совершенно разные вещи. Можно иметь сто дивизий, состоящих и военнослужащих, и ничего кроме бегства и позора вы никогда не получите. В целом полку всегда воюют один или два человека, а все остальные прикрывают. Вот эти отморозки с необычайным чувством дерзости и жестокости и есть солдаты, а все остальные солдатами не являются. И Ярош – тот редкий вариант солдата», – резюмировал телеведущий.

Его слова вызвали восхищение у самого основателя «Правого сеткора». Ярош поблагодарил либерала.

«Спасибо господину Невзорову за его мнение. Слава нации – смерть Российской Федерации», – написал националист в соцсети.